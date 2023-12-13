TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık arttırma Canlı izle! 169 konut - 192 iş yeri açık arttırma sonuçları! İstanbul, İzmir...

''TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta? 169 konut - 192 iş yeri açık arttırma sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İşte detaylar...
TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Açık artırma, konutlar için 13 Aralık 2023 Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık 2023 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.
Alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.