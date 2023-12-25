Asgari ücrette son viraj: Karar ne zaman verilecek? Artış ne kadar bekleniyor? Kime, nasıl yansıyacak?

Herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret bu hafta belli olacak. 5'er kişilik işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu hafta sonuna kadar yapılacak artışı karara bağlayacak. Artış için tahminler ağırlıklı olarak yüzde 45-50 zam seviyelerinde yoğunlaşıyor.
BU FORMÜLLER NE GETİRİR?
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak. Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.
TÜM ÇALIŞANLARI ETKİLEYECEK
Kararın uzlaşmayla verilmesi hedeflenirken, belirlenecek ücret sadece yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek. Asgari ücretlilerle birlikte işyerlerindeki diğer çalışanların maaşları da yeniden belirlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.