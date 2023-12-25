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Asgari ücrette son viraj: Karar ne zaman verilecek? Artış ne kadar bekleniyor? Kime, nasıl yansıyacak?

Yeni asgari ücret bu hafta karara bağlanacak. Artış oranı için tahminler yüzde 45-50 seviyesinde yoğunlaşırken, belirlenecek ücret tüm çalışanlar kadar işsizlere de yansıyacak. Emeklilik ödemeleri de değişecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Asgari ücrette son viraj: Karar ne zaman verilecek? Artış ne kadar bekleniyor? Kime, nasıl yansıyacak?

Herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret bu hafta belli olacak. 5'er kişilik işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu hafta sonuna kadar yapılacak artışı karara bağlayacak. Artış için tahminler ağırlıklı olarak yüzde 45-50 zam seviyelerinde yoğunlaşıyor.

BU FORMÜLLER NE GETİRİR?
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak. Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.



TÜM ÇALIŞANLARI ETKİLEYECEK
Kararın uzlaşmayla verilmesi hedeflenirken, belirlenecek ücret sadece yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek. Asgari ücretlilerle birlikte işyerlerindeki diğer çalışanların maaşları da yeniden belirlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.

İŞSİZE, ANNEYE ZAM
Asgari ücretlilerin maaşlarıyla birlikte kıdem ve ihbar tazminatları, rapor paraları da artacak. Doğum yapanların en düşük iş göremezlik ödeneği yükselirken, yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yaptığı ödeme de zamlanacak. İşsizlik maaşı, stajyer maaşları da güncellenecek.



İTO'DAN 3-4 FARKLI ÜCRET TEKLİFİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücret de 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir" dedi.

Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinin de iş dünyasının üzerinde durduğu bir konu olduğunu söyleyen Avdagiç, "Çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesi de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabilir" diye konuştu.



HESAPLI ÖDEME İÇİN SON HAFTA
Sosyal yardımlardan yararlanmak için gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselirken; isteğe bağlı, Bağ- Kur, GSS dahil prim tutarları değişecek. Borçlanma ve ihya için yapılacak en düşük ödeme de yeni asgari ücrete bağlı olarak artacak. Bu nedenle artıştan etkilenmemek için başvuruyu bu hafta bitmeden yapmak gerekecek.

EN GEÇ CUMA AÇIKLANABİLİR
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini belirterek, "Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

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