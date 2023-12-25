Asgari ücrette son viraj: Karar ne zaman verilecek? Artış ne kadar bekleniyor? Kime, nasıl yansıyacak?

İŞSİZE, ANNEYE ZAM

Asgari ücretlilerin maaşlarıyla birlikte kıdem ve ihbar tazminatları, rapor paraları da artacak. Doğum yapanların en düşük iş göremezlik ödeneği yükselirken, yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yaptığı ödeme de zamlanacak. İşsizlik maaşı, stajyer maaşları da güncellenecek.





İTO'DAN 3-4 FARKLI ÜCRET TEKLİFİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücret de 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir" dedi.

Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinin de iş dünyasının üzerinde durduğu bir konu olduğunu söyleyen Avdagiç, "Çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesi de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabilir" diye konuştu.





HESAPLI ÖDEME İÇİN SON HAFTA

Sosyal yardımlardan yararlanmak için gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselirken; isteğe bağlı, Bağ- Kur, GSS dahil prim tutarları değişecek. Borçlanma ve ihya için yapılacak en düşük ödeme de yeni asgari ücrete bağlı olarak artacak. Bu nedenle artıştan etkilenmemek için başvuruyu bu hafta bitmeden yapmak gerekecek.

EN GEÇ CUMA AÇIKLANABİLİR

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini belirterek, "Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN