Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika ne zaman? Asgari ücret son toplantı tarihi belli mi 2023? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti. Akbaşoğlu, ayrıca memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ettiğini ifade etti. Peki, Asgari ücret son toplantı tarihi belli mi 2023? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika ne zaman? 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...





Asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini dile getiren Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak.