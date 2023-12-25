TÜİK aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2023 son 6 aylık enflasyon ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları, ekonomiyle ilgilenen herkesin ve özellikle memur ile emeklilerin yakından takip ettiği önemli bir gösterge haline geldi. Kasım ayında açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,81 artış göstermişti. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2023 son 6 aylık enflasyon ne kadar? İşte merak edilenler...