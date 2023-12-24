Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan yeni pisti A Haber ekranlarında anlattı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni pist alanı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük ikinci pisti yarın açılıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni pist alanı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük ikinci pisti yarın açılıyor.
Yeni pist Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı birkaç yıl içerisinde 40 milyon yolcu ağırlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Öncelikle tekraren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum.
Yarın inşallah öğle vakitleri gibi Sabiha Gökçen'in ikinci pistini hizmete açacağız.
3.540 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist. Yine 3 adet taksi yolu var. Bu taksi yollarını bir tanesi, 3 bin 520 metre uzunluğunda bir tanesi 3 bin metre uzunluğunda bir diğeri ise 2 bin 400 metre uzunluğunda bir taksi yollarının amacı uçakların en kısa yoldan pisten ayrılması veya piste girmesini sağlayacak..
Sabiha Gökçen ile Antalya Havalimanı ikinciliği değiştiriyorlar, ikinci veya üçüncü oluyorlar. O sıralamada İstanbul Havalimanı birinci, arkasında da Sabiha Gökçen ile Antalya Havalimanı geliyor.
Biz bu pisti yaptığımızda kapasiteyi tam olarak ikiye katlayacağız. Kapasitemiz ise, 40 milyon civarında. Bu sene sonu itibarıyla yaklaşık 37 milyona ulaşmış olacağız. Bu işin devamında ise yeni bir terminal binası planlıyoruz. Onu da hayata geçirmiş olacağız. Buranın 80 milyon olmasını planladık. Gelişen ihtiyaca göre bir planlama yaptık. Önümüzdeki yıllarda da onun inşaatına başlayacağız.
İSTANBUL HAVALİMANI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?
Çalışmalara devam ediyor. Bu sene itibarıyla 80 milyonlara yolcu sayısı yaklaşmış olacak. Bu her geçen yıl hızlı bir şekilde artıyor. İniş kalkış sürelerini de daha doğru yönetmek için Doğu ve Batı pistinin de çalışmalarına başlıyoruz.
HATAY HAVALİMANI YERİNDE Mİ YAPILACAK BAŞKA BİR NOKTADA MI?
Hatay Havalimanı yerinde yapılacak. Çünkü biz mevcut havalimanı etrafında 4 tane, İskenderun'u da katarsak 5 tane mevkide bu havalimanını yapabilir miyiz diye inceledik.
Ancak haritayı göz önüne getirecek olursak, bu pek mümkün görünmüyor. Diğer 4-5 alan sivil havacılık kritiklerine göre gerekli şartları sağlamadı. Biz de bunu aynı yere yapma kararı aldık.
Aynı yere yapılması ne kadar doğru; Orada biz yaklaşık 82 metre üzerine pisti çıkacağız, bir taşkın olması durumunda pist herhangi bir etkilenmeyecek. Su girişini de engellemek için, tahrip olan duvarları yenileceğiz ve onu da engellemiş olacağız.
3 tane inşaatı devam eden havalimanımız var. Çukurova Havalimanı'nı inşallah önümüzdeki ay içerisinde bitirip trafiğe açmayı planlıyoruz. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı'nda ise yapım çalışmaları devam ediyor.
ZENGEZUR KORİDORU
Bizim ticaretimizin doğu ve batı yönünde ciddi bir şekilde gelişiyor. Türkiye bu işin merkezinde yer alıyor.
Biz alternatif bir güzergah oluşturma adına, Zengezur Koridoru'nu planladık. Hem Azerbaycan tarafında hem Nahçıvan hem de Türkiye tarafında yapım çalışmaları başladı.
KALKINMA YOLU PROJESİ
Kalkınma Yolu Koridoru, kuru kanal dediğimiz yaklaşık 1200 km'lik Fay Limanı'ndan Ova Köy Sınır Kapısı'na geliyor. Oradan da Türkiye içerisindeki bizim hali hazırda olan inşa ettiğimiz hatlara bağlanmış oluyor.
Kızıldeniz'de son yaşanan güvenlik sıkıntılarından dolayı, büyük firmalar Ümit Burnu'ndan dolaşma ile ilgili bir karar aldılar. Biz bunu şu anda hayata geçirmiş olsaydık o trafiğin tamamı buraya dönmüş olurdu. Bu ne kadar doğru bir proje üzerinde çalıştığımızın göstergesidir.
GEBZE-YAVUZ SULTAN SELİM KÖRPÜSÜ ÇATALCA DEMİRYOLU HATTI PROJESİ
Marmaray'da günde 300'e yakın seferimiz var. 650 bin civarında yolcu taşıyoruz. Gecenin sadece 4-5 saatlik bir bölümünde oradan yük trenlerini geçiriyoruz. Bakım da yapılması lazım günlük, bu durumda bir zorunluk söz konusu.
Biz Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim'den Çatalca'ya kadar gelen yaklaşık 120 km'lik bir güzergahın projesini bitirdik.
Önümüzdeki senenin ilk aylarında ihalesini yaparak, yapım çalışmalarına başlayacağız.
SÜPER HIZLI TREN PROJESİ
Ankara'dan İstanbul'a veya İstanbul'dan Ankara'ya artık 80 dakikada seyir etmiş olacağız. Hem güvenlik, hem konforlu aynı zamanda da 350 km saat hızlı tren teknolojisini ülkemize kazandırmış olacağız.