Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan yeni pisti A Haber ekranlarında anlattı

3.540 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist. Yine 3 adet taksi yolu var. Bu taksi yollarını bir tanesi, 3 bin 520 metre uzunluğunda bir tanesi 3 bin metre uzunluğunda bir diğeri ise 2 bin 400 metre uzunluğunda bir taksi yollarının amacı uçakların en kısa yoldan pisten ayrılması veya piste girmesini sağlayacak. . Sabiha Gökçen ile Antalya Havalimanı ikinciliği değiştiriyorlar, ikinci veya üçüncü oluyorlar. O sıralamada İstanbul Havalimanı birinci, arkasında da Sabiha Gökçen ile Antalya Havalimanı geliyor. Biz bu pisti yaptığımızda kapasiteyi tam olarak ikiye katlayacağız. Kapasitemiz ise, 40 milyon civarında. Bu sene sonu itibarıyla yaklaşık 37 milyona ulaşmış olacağız. Bu işin devamında ise yeni bir terminal binası planlıyoruz. Onu da hayata geçirmiş olacağız. Buranın 80 milyon olmasını planladık. Gelişen ihtiyaca göre bir planlama yaptık. Önümüzdeki yıllarda da onun inşaatına başlayacağız.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA? Çalışmalara devam ediyor. Bu sene itibarıyla 80 milyonlara yolcu sayısı yaklaşmış olacak. Bu her geçen yıl hızlı bir şekilde artıyor. İniş kalkış sürelerini de daha doğru yönetmek için Doğu ve Batı pistinin de çalışmalarına başlıyoruz.





HATAY HAVALİMANI YERİNDE Mİ YAPILACAK BAŞKA BİR NOKTADA MI?

Hatay Havalimanı yerinde yapılacak. Çünkü biz mevcut havalimanı etrafında 4 tane, İskenderun'u da katarsak 5 tane mevkide bu havalimanını yapabilir miyiz diye inceledik.

Ancak haritayı göz önüne getirecek olursak, bu pek mümkün görünmüyor. Diğer 4-5 alan sivil havacılık kritiklerine göre gerekli şartları sağlamadı. Biz de bunu aynı yere yapma kararı aldık.

Aynı yere yapılması ne kadar doğru; Orada biz yaklaşık 82 metre üzerine pisti çıkacağız, bir taşkın olması durumunda pist herhangi bir etkilenmeyecek. Su girişini de engellemek için, tahrip olan duvarları yenileceğiz ve onu da engellemiş olacağız.

3 tane inşaatı devam eden havalimanımız var. Çukurova Havalimanı'nı inşallah önümüzdeki ay içerisinde bitirip trafiğe açmayı planlıyoruz. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı'nda ise yapım çalışmaları devam ediyor.