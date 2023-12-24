Yeni yılda emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oluyor! 7500 lira maaş alan emekli 2024’te bu zamlı maaşı alacak

EK İYİLEŞTİRME DE BEKLENİYOR

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sadece enflasyon artışı beklenmiyor. Bir iyileştirme de gündemde. Burada 2 formül bulunuyor. İlkine göre, emeklilerin enflasyon zammı refah payı ile artırılabilir. Bu kapsamda emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.



TABAN AYLIK DEĞİŞİR Mİ?

Emeklilere yönelik iyileştirmede ikinci formül de taban emekli aylığına ilişkin… Bu kapsamda halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor. Burada da 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.