Kadına ve çevreye büyük destek

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonunun (TOBFED) düzenlediği 3. Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi yapıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın da katıldığı zirvede çevreye ve yeşile duyarlı projeler geliştiren şirket, kurum ve kişiler ödüllendirildi.



TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ilk günden beri sektörün sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi. Bakırtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzalayarak meslek okullarını geleceğe hazırladık. Çalışma Bakanlığımız ile nitelikli istihdama katkı sağladık, sosyal güvenceyi yaygınlaştırdık. Sanayi Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe dijitlalleşmenin öncüsü olduk. Aile Bakanlığımız ile 'Mavi Yaka Kadın' ve '1000 Kadın Vale' projeleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile sektörümüzde kayıt dışı hizmetlerin önüne geçecek, veriye dayalı adımlar attık. Ulaştırma ve Bakanlığımız ile geliştirdiğimiz çözümlerle trafik ve park sorunlarının giderilmesinde katkı sağladık. Şimdi de Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe su geri dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları daha sürdürülebilir bir Türkiye, daha sürdürülebilir bir dünya için yapıyoruz."

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