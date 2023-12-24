PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çalışan emeklilere büyük müjde! 5 bin lira ikramiyede son hafta | Yasa bu hafta çıkacak | Kimler alacak? Nasıl ödenecek?

Çalışan emeklilere ödenecek 5 bin lira ikramiye için önümüzdeki hafta süreç tamamlanacak. Sonra da 2 gün içinde ödemeler hesaplara geçecek. Peki kimler alacak? Nasıl ödenecek?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:01
Çalışan emeklilere büyük müjde! 5 bin lira ikramiyede son hafta | Yasa bu hafta çıkacak | Kimler alacak? Nasıl ödenecek?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hükümet tarafından ödenen 5 bin lira ikramiyenin ikinci kısmı için son haftaya girildi. Bilindiği gibi daha önce çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiye şimdi çalışan emeklilere de ödenecek. İşte ikramiye ile ilgili soruların cevapları:

■ KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.



5 BİN LİRALIK İKRAMİYENİN FARKI VAR MI?
Bu yıl ödenen 5 bin liralık ikramiye Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere ödeniyor. Bu ikramiye sadece bu yıl ve tek seferliğine ödeniyor.

İKRAMİYE ÖNCE KİMLERE ÖDENDİ?
Cumhuriyet ikramiyesi ilk olarak 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında herhangi bir işte çalışmayan, ya da kendi işini yapmayan emeklilere ödendi.

HANGİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI?
İlk ikramiye ödenmesi sırasında başta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve ticaret odalarına kayıtlı olan emekliler çalışmadıkları halde ikramiye alamamışlardı. Çünkü çalışmamalarına rağmen bu kayıtlardan düşmedikleri
için çalışıyor görünmüşlerdi. Konu Hükümetin gündemine gelince yeni bir yasa hazırlanarak kalan tüm emeklilere de ikramiye ödenmesine karar verildi.

YASAL DÜZENLEME NE AŞAMADA?
5 bin liralık ikramiyenin ödenmesiyle ilgili ek yasal düzenleme Meclis'te görüşülen torba yasaya eklendi. 86 maddelik torba yasanın ilk 43 maddesi ile birlikte ikramiye yasası da geçti. Ancak yasanın kalan 43 maddesinin de çıkmasıyla yürürlüğe girecek. Bütçe görüşmeleri için ara verilen torba yasa önümüzdeki hafta yasalaşacak.


İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİR?
Yasal düzenleme ayın 29'una kadar çıkacak. Eğer 29'una kadar çıkarsa ödemelerin Ocak ayının başında yapılması bekleniyor. Ama 29 Aralık'tan önce çıkma durumu olursa yıl başından önce ödenme ihtimali bulunuyor.

ÖDEMELER NEREYE YAPILIYOR?
İkramiyeler emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılıyor.



DUL VE YETİMLER İKRAMİYE ALACAK MI?
Evet vefat eden emeklilerin yakınları maaş hisse oranları nispetinde ikramiye alabiliyor. Yeni iş göremezlik ödeneği alanlar da hisse oranında ikramiye alacak. Örneğin yüzde 75 oranında dul maaşı alan bir eş için ikramiye 3750 TL olarak yatırılıyor. Hisse oranı yüzde 50 ise bu kez ikramiye 2.500 TL olarak ödeniyor.

TÜM EMEKLİLER ALACAK
25-29 Aralık: Torba yasa çıkacak
1-5 Ocak: Ödeme tarihleri belli olacak
Ödenecek ikramiye miktarı: 5 bin lira
İkramiye alacak emekli sayısı: 4.7 milyon
Toplam ikramiye ödenen kişi: 15 milyon
Ödenen ikramiye miktarı: 44 milyar TL
Ödenecek ikramiye miktarı: 23 milyar TL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP ve HDPKK/DEM’den yeni skandal | Şehitlerimiz için ortak bildiri yayınlama teklifini reddettiler! AK Parti’den çok sert tepki
Çalışan emeklilere büyük müjde! 5 bin lira ikramiyede son hafta | Yasa bu hafta çıkacak | Kimler alacak? Nasıl ödenecek?
Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 29 terör hedefi imha edildi!
SON DAKİKA