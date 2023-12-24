Çalışan emeklilere büyük müjde! 5 bin lira ikramiyede son hafta | Yasa bu hafta çıkacak | Kimler alacak? Nasıl ödenecek?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hükümet tarafından ödenen 5 bin lira ikramiyenin ikinci kısmı için son haftaya girildi. Bilindiği gibi daha önce çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiye şimdi çalışan emeklilere de ödenecek. İşte ikramiye ile ilgili soruların cevapları:
■ KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.
■ 5 BİN LİRALIK İKRAMİYENİN FARKI VAR MI?
Bu yıl ödenen 5 bin liralık ikramiye Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere ödeniyor. Bu ikramiye sadece bu yıl ve tek seferliğine ödeniyor.
■ İKRAMİYE ÖNCE KİMLERE ÖDENDİ?
Cumhuriyet ikramiyesi ilk olarak 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında herhangi bir işte çalışmayan, ya da kendi işini yapmayan emeklilere ödendi.