5. VERGİ İNDİRİMİ YAŞI KALDIRIR: Engelliler en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.
6. YIPRANAN KAZANIR: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.
7. ANNEYE PRİM VAR: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.
8. GURBETÇİYE AVANTAJ: Yurtdışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımız bu süreleri satın alarak Türkiye'de çalışmadan emeklilik hakkına kavuşuyor. Erkek sigortalılar yurtdışında 18 yaşından sonra çalıştıkları süreleri kadınlar ise 18 yaşından sonraki süreleri satın alabiliyor.