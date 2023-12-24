Piyasada yeni yıl coşkusu! Birçok sektörde hareketlilik yaşanıyor

Takvimler 2023 yılını tamamlayarak 2024 yılına geçecek. Yıl başının bu sene hafta sonuna denk gelmesi 3 günlük bir tatil imkanı da doğurdu. Yılbaşına sayılı günler kala başta turizm ve ulaşım olmak üzere birçok sektörde hareketlilik yaşanmaya başladı. Otellerde doluluk oranları yüzde 80'i aşarken, yeme içme, ulaşım, gıda, hediyelik eşya, tekstil, perakende gibi birçok sektörde canlandı. Sektör yetkilileri cirolarda gözle görülür bir artış olduğunu belirtirken, özellikle önümüzdeki haftadan itibaren canlılığın daha da artacağını söylüyor.



TURİST AKINI DA VAR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, 31 Aralık'ın pazara denk gelmesinin tatil olanağını artırdığını söyledi. Yılbaşı dolayısıyla özellikle sahil bölgelerinde açık olan otellerde doluluğun yüzde 80'e ulaştığını anlatan Yağcı, şöyle konuştu: "Önümüzdeki hafta çok daha fazla rezervasyon olacağını düşünüyoruz. Şu anda tüm bölgelerimizde hareketlenme başladı. Geleneksel pazarlarımız var, Avrupa'dan Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden kış döneminde de gelen misafirlerimiz var. Rusya'dan son 3 yılda yılbaşı döneminde gelen misafir sayısı artmaya başladı. Bizim yılbaşı, ardından Rusların yılbaşı programlarını düşünürsek 8 Ocak'a kadar Türkiye'de yılbaşı hareketliliğini yaşayacağız." İç pazardan da rezervasyon aldıklarını belirten Yağcı, gerek kayak bölgelerindeki gerekse sahil kesimindeki otellerin yılbaşı tatilini verimli geçireceğini bildirdi. Antalya'daki bir oteller grubunun işletme müdürü İsmail Çağlar da güzel bir yılı geride bıraktıklarını ve yeni umutlarla 2024'e hazırlandıklarını söyledi. Yurt içinden de çok sayıda talep aldıklarını ve hareketli bir yılbaşı tatilinin yaşanacağını anlatan Çağlar, "Katolik Hristiyanların Noel kutlaması 24 Aralık'ta başlıyor, akabinde Ortodoksların devam ediyor. 15 günlük güzel bir süreç bizi bekliyor. Genellikle iç pazar yoğunluğu olurdu, bu yıl hem Rus hem de Alman misafirlerde de bir artış var. Heyecanla yılbaşını bekliyoruz." diye konuştu.