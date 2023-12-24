Bakan Bolat fırsatçıları uyardı: Zamları geri alın

Asgari ücret artışını bahane ederek etiket değiştiren fırsatçıların olduğunu belirten Ticaret Bakanı Bolat, sahada olduklarını ve denetimlerin sürdüğünü söyledi. Bakan Bolat; "Enflasyonla yaşayamayız enflasyonu düşürmek zorundayız. Aşırı ısınan iç talebi bastırma noktasında kredi sıkıştırması parasal sıkıştırma izleniyor. Gerek perakende ticaret kanunu haller yasası, fahiş fiyatla mücadele gibi çeşitli mekanizmalar geliştirildi. Bazı kötü niyetli art niyetli stokçu zihniyetler ortaya çıktı. Bunlarla mücadele konusunda bazı tedbirler alındı. Cezalar artırıldı. Çalışan kişilerin ücretlerindeki artışı bahane edip zam yapmak fahiş fiyat çabasıdır. Biz denetimlerimizde buna dikkat edeceğiz. Asgari ücretteki artış oranı maliyetlerle aynı şekilde artmıyor. Yani akaryakıt yüzde 20 arttı ben yüzde 20 zam yapayım zihniyeti son derece haksız bir ticari eylem. Denetimlerde cezalandırılabilecek bir eylem. Vatandaşlarımız da bu takibi yapmalı. Fahiş fiyatı kim yapıyorsa oradan alışveriş yapılmamalı. Gıda sektöründe market denetimi, kasa raf fiyat etiketleri kontrolü, fahiş fiyat etiketleri yapıyoruz. Bakanlık personeli ile yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde sahadayız. Fahiş fiyat yaptığını gördüğümüz sektörlerin üzerine gidiyoruz. İhbar hattımız da var. Sektörleri uyarıyoruz bu zamları geri alın diye. Almadığı zaman üzerine gidiyoruz" dedi.



KADINA VE ÇEVREYE BÜYÜK DESTEK

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonunun (TOBFED) düzenlediği 3. Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi yapıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın da katıldığı zirvede çevreye ve yeşile duyarlı projeler geliştiren şirket, kurum ve kişiler ödüllendirildi. TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ilk günden beri sektörün sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi. Bakırtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzalayarak meslek okullarını geleceğe hazırladık. Çalışma Bakanlığımız ile nitelikli istihdama katkı sağladık, sosyal güvenceyi yaygınlaştırdık. Sanayi Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe dijitlalleşmenin öncüsü olduk. Aile Bakanlığımız ile 'Mavi Yaka Kadın' ve '1000 Kadın Vale' projeleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile sektörümüzde kayıt dışı hizmetlerin önüne geçecek, veriye dayalı adımlar attık. Ulaştırma ve Bakanlığımız ile geliştirdiğimiz çözümlerle trafik ve park sorunlarının giderilmesinde katkı sağladık. Şimdi de Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe su geri dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları daha sürdürülebilir bir Türkiye, daha sürdürülebilir bir dünya için yapıyoruz."