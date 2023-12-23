Turkuvaz Medya’da 3. Finansın Geleceği Zirvesi | Bakan Mehmet Şimşek’ten önemli açıklamalar





BÜTÇE AÇIĞI DÜŞÜYOR

Son 20 yılda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2.4 olmuştur. AK Parti hükümetleri mali disiplinde kendini kanıtlamıştır.

Muhtemelen bu seneki bütçe açığımız OVP'de öngördüğümüzün çok altında gerçekleşecek. Bütçe açığının bu sene yüzde 5.5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Deprem hariç açık ise yüzde 3'ün altında.

SERMAYE AKIMI BAŞLAYACAK

Risk primimiz düştü, hedefimiz gelecek sene ülke risk primimizin (CDS) 200 baz puanın altına düşmesidir.

Kurdaki dalgalanmalar azaldı, ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı, bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor. Düşen cari açık ve artan sermaye girişleri ile brüt rezervler Mayıs ayına göre 44.1 milyar dolar yükseldi.

Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim. Türkiye'nin acil dış kaynağa ihtiyacı var, gelin bize para verin demedik. Dijital dönüşüm olacak, gelin yatırım yapın dedik. Yeşil dönüşüm olacak, gelin yatırım yapın dedik. Yurt dışı seyahatlerimde Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelinden ve sunduğu fırsatlardan bahsettim.

Önümüzdeki sene küresel faizler indiğinde, bizim gibi hikâyesi güçlü olan ülkeler artan sermaye akımları ile karşılaşacak.

Net rezervler eksi deniyor. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Uluslararası normlara göre yapılan hesaplamayı dikkate alır ve yurt dışından aldığımız swapları çıkartırsak, Türkiye'nin net rezervleri 17-18 milyar dolar artıda. Cari açıktaki daralma, portföy tercihleri ve yurt dışından portföy girişiyle rezervlerimizi kalıcı bir şekilde güçlü seviyelerde tutacağız.



Türkiye dış borcunun piyasa fiyatlaması 2 veya 3 kademe daha yüksek kredi notuna tekabül ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları, piyasanın gerisinde. Önümüzdeki süreçte kredi notunda da artışlar göreceğiz.





İFM'YE YOĞUN TALEP VAR

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vizyon projesi olan İstanbul Finans Merkezi'nin, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası gibi kamu bankalarının genel müdürlüklerinin taşınması ile faaliyetlerine başladığını ve halihazırda yaklaşık 8 bin çalışana ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Erdem, "2024 yılında diğer etaplar da tamamlandıktan sonra hem kamu paydaşlarımız hem de özel sektör paydaşlarımız gerek yerli gerek yabancı ilgililerin yer alacağı şekilde İFM tamamıyla hayata geçecektir ümidini taşıyoruz" dedi. İFM'nin tam dolulukta 70 bin çalışana hizmet edebilecek, günlük 30 ila 50 bin ziyaretçiye hizmet verebilecek bir yapı olduğunu belirten Erdem, "Kamu paydaşlarımızın yer alacağı yapıları bir tarafa bırakırsak, bu yerleri 1.3 milyon metrekareden çıkarırsak, üçüncü taraflara önerebileceğimiz yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanımız mevcut. Bu alanın yüzde 70'ten fazlasına yönelik bir ön talep toplamış durumdayız. Ticari alanlarda da bizi memnun eden bir sonuçla karşı karşıyayız. 350 ticari üniteyle alakalı 700'ün üzerinde talep var. Bu talep günden güne artıyor" diye konuştu.