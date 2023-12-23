Turkuvaz Medya’da 3. Finansın Geleceği Zirvesi | Bakan Mehmet Şimşek’ten önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nin akşam bölümündeki Para Sohbetleri'nin konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. İş ve finans dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı toplantıda bir sunum yapan Bakan Şimşek, daha sonra kapalı oturumda A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde katılımcıların sorularını cevapladı. Bakan Şimşek, şu mesajları verdi:
Orta Vadeli Program kamu ve özel sektör için yol haritası niteliğinde. OVP'nin temel hedefleri; fiyat istikrarı, mali disiplin, büyümede dengelenme, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve yapısal reformlardır.
Sürdürülebilir yüksek büyüme ile birlikte kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı ön koşuldur. Bu yüzden programımızın odağında enflasyonun düşürülmesi yer almaktadır.
Ağustos ayından itibaren, aylık enflasyon düşüş trendindedir. Çekirdek enflasyondaki trend, 2024 yıl sonu hedefi olan yüzde 36 ile uyumlu.
Beklentiler kanalı çok önemli. Son 2 ayda enflasyon beklentilerinde 5 puana yakın bir iyileşme var. Piyasanın enflasyon beklentileri de önümüzdeki aylarda bizim hedefimizle uyumlu hale gelecek.
Dezenflasyonun başarılmasıyla birlikte; Türkiye'de öngörülebilirlik artacak, makrofinansal istikrar pekişecek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşılacak, kalıcı refah artışı sağlanacak, sermaye piyasaları derinleşecek, işletmeler uzun vadeli finansmana erişecek ve ülkemizin küresel rekabet gücü artacaktır.
Sermaye piyasalarının derinleşmesi, ekonomik büyüme ve kalkınma için çok önemli. Enflasyon düşük tek haneye indiğinde firmalarımız sermaye benzeri, uzun vadeli kaynaklara erişebilecekler.