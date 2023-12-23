Milyonların geliri artacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Herkesin memnun kalacağı bir rakam hazırlıyoruz"





EMEKLİYE 2 GÜNDE İKRAMİYE

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.





EK GÖSTERGE EN KISA SÜREDE ÇIKACAK

15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Bununla beraber, birinci dereceye yükselen memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de en kısa sürede hayata geçireceğiz.





EV KADINLARINA-ESNAFA KOLAYLIK GLECEK

EYT düzenlemesinden faydalanan kişi sayısı bugün itibariyle yaklaşık 2 milyon. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planlıyoruz.





HER AİLEDE EN AZ 1 ÇALIŞAN

2028 sonuna kadar 5 milyon ek istihdam sağlayarak işsizlik oranının yüzde 7.5'e gerilemesini hedefliyoruz. İşe yerleştirme hizmetlerini ve diğer aktif işgücü piyasası programlarını özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak yoğunlaştırdık. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN