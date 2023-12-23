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Milyonların geliri artacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Herkesin memnun kalacağı bir rakam hazırlıyoruz"

Asgari ücrette herkesin mutabık olduğu bir ücret seviyesi beklediklerini belirten Bakan Işıkhan, ‘Memur maaşlarında artış tahmini yüzde 50. Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürecek’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Milyonların geliri artacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Herkesin memnun kalacağı bir rakam hazırlıyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merakla beklediği düzenlemelere ilişkin önemli mesajlar verdi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşan Işıkhan, "Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Işıkhan, şunları söyledi:



ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ DEVAM EDİYOR
2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta çalışmalarına başladı. Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.



MEMURA YÜZDE 50 ZAM
Enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 artış sağlanmıştır.



EMEKLİYE 2 GÜNDE İKRAMİYE
Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



EK GÖSTERGE EN KISA SÜREDE ÇIKACAK
15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Bununla beraber, birinci dereceye yükselen memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de en kısa sürede hayata geçireceğiz.



EV KADINLARINA-ESNAFA KOLAYLIK GLECEK
EYT düzenlemesinden faydalanan kişi sayısı bugün itibariyle yaklaşık 2 milyon. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planlıyoruz.



HER AİLEDE EN AZ 1 ÇALIŞAN
2028 sonuna kadar 5 milyon ek istihdam sağlayarak işsizlik oranının yüzde 7.5'e gerilemesini hedefliyoruz. İşe yerleştirme hizmetlerini ve diğer aktif işgücü piyasası programlarını özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak yoğunlaştırdık. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz.

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