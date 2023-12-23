Milyonların geliri artacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Herkesin memnun kalacağı bir rakam hazırlıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merakla beklediği düzenlemelere ilişkin önemli mesajlar verdi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşan Işıkhan, "Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Işıkhan, şunları söyledi:
ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ DEVAM EDİYOR
2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta çalışmalarına başladı. Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.
MEMURA YÜZDE 50 ZAM
Enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 artış sağlanmıştır.