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5 milyon emeklinin yüzünü güldürecek müjde saat 09.25'te geldi! SSK BAĞKUR'lu için tarih az evvel belli oldu

Milyonlarca çalışan emeklinin merakla beklediği 5 bin TL ikramiye ödemesinin yapılacağı tarih ve detaylar gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. 25 Aralık'ta tamamlanan bütçe görüşmelerinin ardından bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. Yıl sonuna yaklaşılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışan emekliye ikramiye ödemesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Milyonlarca kişi şimdi büyük bir merakla ödemelerin yapılacağı tarihi bekliyor.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 10:26 Güncelleme 23 Aralık 2023, 12:13
5 milyon emeklinin yüzünü güldürecek müjde saat 09.25’te geldi! SSK BAĞKUR’lu için tarih az evvel belli oldu

5 milyon emekli ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihe odaklandı. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte, çalışan emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri için önemli adımlar atıldı. Torba Yasa Teklifi'nin Genel Kurul'da yeniden ele alınmasının ardından, emeklilere yapılacak 5 bin TL ikramiyenin tarihleri netleşti.

5.000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK

Torba Yasa Teklifi, bütçe mesaisi nedeniyle bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. Ancak 25 Aralık'ta bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla 26 Aralık'ta tekrar gündeme geldi. Bu teklif, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesini de içeriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, ödemelerin iki gün içinde yapılacağını belirtti.

2024 YILI BÜTÇELERİ KABUL EDİLDİ

2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bakan Işıkhan, bütçe konuşmalarının ardından yaptığı değerlendirmede, çalışmayan emeklilere yapılan 5 bin liralık ödemeyi hatırlatarak, çalışan emekliler için de benzer bir adımın atılacağını vurguladı.

5 BİN TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ: BEKLENEN TARİH

Torba Yasa Teklifi'nin 26 Aralık'ta tekrar ele alınması ve en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın onaylanmasıyla birlikte, 29 Aralık'ta çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin yapılması öngörülüyor.

Daha önce, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve yasalaşmıştı. 2023 Ekim ödeme döneminde bu ödemeler gerçekleştirilmişti.

5 MİLYONA YAKIN EMEKLİ YARARLANACAK

Yapılan düzenleme kapsamında, 4 milyon 688 bin 945 çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması bekleniyor.

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