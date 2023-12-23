5 milyon emeklinin yüzünü güldürecek müjde saat 09.25’te geldi! SSK BAĞKUR’lu için tarih az evvel belli oldu

2024 YILI BÜTÇELERİ KABUL EDİLDİ 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bakan Işıkhan, bütçe konuşmalarının ardından yaptığı değerlendirmede, çalışmayan emeklilere yapılan 5 bin liralık ödemeyi hatırlatarak, çalışan emekliler için de benzer bir adımın atılacağını vurguladı.

5 BİN TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ: BEKLENEN TARİH Torba Yasa Teklifi'nin 26 Aralık'ta tekrar ele alınması ve en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın onaylanmasıyla birlikte, 29 Aralık'ta çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin yapılması öngörülüyor.

Daha önce, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve yasalaşmıştı. 2023 Ekim ödeme döneminde bu ödemeler gerçekleştirilmişti.

5 MİLYONA YAKIN EMEKLİ YARARLANACAK Yapılan düzenleme kapsamında, 4 milyon 688 bin 945 çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması bekleniyor.