Karar haftaya: Asgari ücrette geri sayım! İşte o formüller...

Mevzuata göre kararın 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete 'de yayımlanması gerekiyor. Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak. Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.