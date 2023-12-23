Gramı 1.938 lira: Altın rekorlarına bir yenisini ekledi!

MISIR MESAİSİ Türkiye'de hububat üretiminde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda mısır hasadı sürüyor. Kentin Kızıltepe, Derik, Nusaybin ve Artuklu ilçelerini kapsayan Mardin Ovası'nda ikinci ürün olarak ekilen ve bölgede 'sarı altın' olarak nitelendirilen mısırın hasadı, biçerdöverlerle yapılıyor. Hasat edilerek kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi 'ne getirilen ve ambarlarda muhafaza edilen mısır, buradan da peyderpey Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Hububat Ticaret Merkezi Başkanı ve Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10-15 arası bir ekim alanının azlığı söz konusu. Fakat rekoltenin geçen yılı yakalayacağı tahmin ediliyor. 4 ilçemizde 2 milyon ton civarı rekolte bekliyoruz" dedi.

DOĞRU BAKIM FINDIKTA VERİMİ 3'E KATLIYOR Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, toprak analizi, doğru gübreleme ve budama çalışmaları ile fındıkta verimin dekar başına 80-100 kilogramdan 300 kilograma kadar artırılabileceğini söyledi. "Tahlil yapılmadan kullanılan gübre fayda sağlamak yerine zarar verebilir" diyen Yılmaz, doğru gübreleme ve bunun yanında budama ile dip sürgünleri temizliği için çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Yılmaz, bahçelerde kullanılan budama aletlerinin dezenfekte edilmeden bir başka bahçede kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.





HASAT BAŞLADI

Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde, 60 ülkeye ihracatı yapılan tescilli 'Lamas' cinsinde hasat bahçede 5 TL'den alıcı bularak başladı. Hasadın Mart'a kadar devam edeceği kaydedildi. Erdemli'nin dünyaca tescilli limonunun 'Lamas' olduğunu belirten üretici ve işletme sahibi Erdoğan Yaşar, "Lamas limonunun özelliği depoda, dalında uzun süre bekletilebilmesi" dedi.



BIST 500 DÖNEMİ

Borsa İstanbul, BIST500 Endeksi'ni başlattı. Yapılan açıklamaya göre; Borsa İstanbul'un şu ana kadar bilinen gösterge endeksi BIST100'ün yanında, 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi, dün başlatıldı. BIST500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerden hesaplamaya başlatıldığı belirtildi.



11 AYDA 52.7 MİLYON TURİST

2019 yılında 51.7 milyon ziyaretçi ağırlayarak zirveyi gören Türk turizmi, 4 yıl sonra ülke rekorunu güncelledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son 5 yıldaki kapsamlı yatırımları meyvelerini verirken, bu yılın 11 ayında 52 milyon 742 bin 526 turist sayısına ulaşıldı. Bu yılın ilk 11 ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10.82 oranında artış yaşadı.

GÜNDEMDE SU VAR

Yeni yıla girerken Tarım Bakanlığı'nın 2024 hedeflerine hız verildi. Bakanlık, Türkiye'yi 5 adımda 2024'te suyunu koruyarak büyüyen bir ekonomiye sahip hale getirecek. İşte suyu koruyacak adımlar:



'SU KARDEŞLİĞİ: Büyükşehir belediyeleri arasında imzalanan protokolle, iller 'Su Kardeşi' olarak, kentlerdeki verimli su kullanımına ilişkin güçlerini birleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında başlatılan Su Kardeşliği'yle büyükşehir belediyeleri arasında su kayıplarıyla ilgili bilgi ve tecrübe aktarımları sağlanıyor.



VERİMLİ SU POLİTİKALARI: Ulusal Su Kurulu, su-gıdaenerji- ekosistem ilişkisini temel alarak politika üretecek. Su arzının kısa ve uzun vadeli politikalarının, planlarının ve stratejilerinin oluşturulması, izlenmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütecek.



ATIK SULAR GERİ DÖNÜŞECEK: Arıtılmış atık suların peyzaj ve tarımsal sulama, yeraltı suyu zenginleşmesi, evsel ve endüstriyel uygulamalarda yeniden kullanımı artacak.



UZAKTAN ALGILAMA: Coğrafi şartlara göre sulama yapılabilmesi için uzaktan algılama teknolojisiyle coğrafi bilgi sistemi tabanlı tekniklerin sulama programlarında kullanımına yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.



YAPAY ZEKÂ DOKUNUŞU: Üretim yapılan toprağa göre yeterli suyu vererek su verimliliği sağlayacak yapay zekâ destekli tam otomasyonlu uygulama ve modern sulama sistemleri tarlaların başına geçecek.

Rana BÜYÜKTAŞ