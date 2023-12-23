Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Son 6 ayda ihracat rekoru kırıyoruz

Katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece 6 kahraman mehmetçiğimizin şehitlik haberi yüreğimizi yaktı. 6 kahraman askerimize rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu mücadele çok uzun mücadele.

"ÇOK ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ"

Türkiye 21 yıldır siyasi istikrar sürecinde çok önemli kazanımlar elde etti. Terörle mücadeleyi Türkiye'de büyük ölçüde bitirdi. Bu sene 1.1 trilyon dolar milli gelire ulaşacağız. Kişi başına gelir 12 bin 500 doları geçti. Ortalama 9 ayın büyümesi yüzde 4,7'ye yükseldi. Türkiye 21 yıldır siyasi istikrar sürecinde çok önemli kazanımlar elde etti. Terörle mücadeleyi Türkiye'de büyük ölçüde bitirdi. Bu sene 1.1 trilyon dolar milli gelire ulaşacağız. Kişi başına gelir 12 bin 500 doları geçti. Ortalama 9 ayın büyümesi yüzde 4,7'ye yükseldi.

Türkiye siyasi istikrarıyla ekonomik gücüyle, soft power yumuşak gücüyle bir barış elçisi konumuna sahip olması, herkesle diyalog içinde olabilmesi anlamında bu tabloyu net görüyoruz. Başta, ABD ve Avrupa şirketleri olmak üzere, Türkiye'nin kaliteli sanayi üretimi, Türkiye'nin hizmetler sektöründeki kabliyetleri, Türkiye'nin lojistik sektöründeki başarıları, sağlık sektöründeki başarıları Türkiye'de üretim Türkiye'den tedarik yapma konusunda büyük bir istek var. İslam dünyasında bu tür istekler çok güçlü. ABD ve Avrupa'da büyük itilaflar olsa da iş dünyası buna bakmıyor.

Rakamlar da bunu gösteriyor. 2002 yılda ülkemize gelen yabancı yatırım toplam 15 milyar dolar ve 5 bin firma. 2002'den sonra 259 milyar dolar. Bu bizim refahımızın artmasına katkıda bulundu. Milli gelirimiz 250 milyar dolardan 1 trilyon 75 milyar dolara geldi. Organize sanayi sayısı 350'nin üzerinde ve buralarda çalışan sayısı 2,5 milyonun üzerinde. Çok daha fazla OSB kurma arzusu var.

"FRANSIZ İŞ DÜNYASI TÜRKİYE'DE ÇOK ENTEGRE"

Körfez ülkelerinde Türkiye ile iş yapma anlamında çok büyük bir iştiyak gördüm. Başta Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan'da bu iştiyakı net gördük. Fransız iş dünyası Türkiye'de çok entegre. Fransa ile Türkiye'de iş forumu yapacağız.

Afrika zaten Türkiye'yi rol model görüyor. Afrika'nın şansızlığı, Rusya Ukrayna Savaşı Afrika Coğrafyasında döviz sıkıntısı meydana getirdi. İmkanı olsa daha fazla iş yapacaklar. THY Afrika'yı dünyaya açıyor.

Nereye gittiysek dünyanın en gelişmiş ülkesi nasıl karşılaşıyorsa Cumhurbaşkanımız her yerde öyle karşılanıyor. Bizim Gümrük Birliği 1995'te tamamlanmış oldu. 1 Ocak 1996'dan bu yana 27 yıl geçti. Bugün Türkiye ile AB arasındaki karşılıklı ticaret 200 milyar dolar. AB en büyük ortağımız. AB'nin de Türkiye 6. büyük ortağı. AB' de Türkiye iş yapmak istiyor. Pandemide Uzak Doğu'dan getirilemeyen ürünler Türkiye'den 24 saatte getiriliyor.

Gümrük Birliği üzerinden 27 yıl geçti. AB tam 75 ülke ile serbest ticaret anlaşmaları yaptı. Biz de farklı ülkelerle 27 tane serbest ticaret anlaşması yaptık. Ticarette sıkıntı yok ama AB ile başka sıkıntılar var. İhracatı ve ithalatı yapan iş insanlarının gidiş gelişleri engelleniyor. İş insanları vize sıkıntısı yaşıyor. 2 ay bekletiliyor. Vize sıkıntısının bir önemli nedeni de Suriye iç savaşından sonra Afganistan, Pakistan, Suriye'den bir takım göç hareketleri oldu. Avrupa'da bu göçlere karşı yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı başladı. Biz geri kabul anlaşmasına uyuyoruz. Ancak AB anlaşmalara sadakat konusunda eksiklik gösteriyor.

Vize serbestisi konusunda 72 maddenin 67 tanesini gerçekleştirmiş bir ülkeye 5 madde bahane edilebilir mi? Dün akşam 6 tane şehit verdik. İçimizdeki bazı fay hatları nedeniyle terörle mücadele bizim için olmazsa olmaz hayati bir konu. AB'nin serbest ticaret anlaşması imzaladı.

AB ile bir çok konuda fikir birliğindeyiz. Ancak iş konsey toplantılarına geldiğimizde bir engelleme ile konular engelleniyor. Almanya'nın olumlu çabasıyla Türkiye ile ilişkilerde AB komisyonuna görev verildi.

AB yatırım bankası Türkiye'ye kredi musluklarını açması önerisi de vardı. Ancak son AB komisyonunda öneri bir anda ertelendi. Ben bunun arkasında İsrail'i görüyorum.

Filistin'de başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarını kapsayacak bir Filistin Devleti konusunda her kesimle konuşmaya mecburuz.

Gümrük Birliği yürüyen bir süreç güncellenecek. Biz Almanya, Yunanistan, Macaristan seyahatlerinde son derece yapıcı görüşmeler yapıldı. AB ülkelerinin ve lider ülkelerin dediği şu: Biz sizinle siyasi anlamda yapıcı diyalog içinde olmak ekonomik ve ticaret alanında ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz.

2023 yılı Dünya ticareti için iyi bil olmadı. Dünya üretiminin oranı yüzde 3'ün altına geriledi. Çin ve Hindistan sürüklüyor bunu. Avrupa'da büyük gerileme var Küresel ithalat birim endeksinde yüzde 4,7 gerileme var.

"SON 6 AYDA İHRACAT REKORU KIRIYORUZ"

Biz deprem nedeniyle 6 milyar dolar ihracat kaybıyla başlamamıza karşın, hizmet ihracatında 11 milyar dolarlık artışla 2023'ü 357 milyar dolar ile kapatacağız. Son 6 ayda ihracat rekoru kırıyoruz. Toplamda 356 milyar dolar döviz geliri olacak.

Çin'in kuşak yol projesi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nden geçiyor. Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin öncülük ettiği Orta Koridor ya da Kalkınma Yolu projesi. Basra Körfezi'ne gelen malların 1200 kilometre bir yol ile Türkiye'ye ulaşması.

ABD, İsrail, Hindistan merkezli alternatif hat girişimi oldu. Ancak İsrail'in vahşice katliamları sonrası o projenin gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı"