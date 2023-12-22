Turkuvaz Medya’da ekonomi zirvesi! Finansın geleceği masaya yatırılıyor: Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan katılacak

Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Sermaye Piyasalarının Geleceği" paneli, Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal ve Bizim Menkul Değerler Genel Müdürü Fatma Selçuk'un katılımıyla gerçekleşecek. Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen'in özel sunumunun ardından TSPB Başkanı İbrahim Halil Öztop da "Sermaye Piyasalarında Görünüm" konulu bir konuşma yapacak.