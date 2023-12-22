Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Borsa İstanbul’un 150. yıl gong töreninde flaş açıklama: TL varlıklara ciddi talep var

Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Programın (OVP) hedeflerini gerçekleştirerek firmaların dezenflasyon sonrasında uzun vadeli sermaye benzeri kaynaklara çok daha güçlü erişiminin sağlanacağını söyleyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde OVP'nin uygulanmasıyla ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelleri çok daha sağlıklı bir şekilde atılmış olacak" dedi.

Makro finansal istikrarın pekiştiğinin altını çizen Şimşek, "Açıkladığımız programa güven var, TL varlıklara ciddi talep var. Bunlar firmalarımız, vatandaşlarımızın açısından çok önemli kazanımlara vesile olacak" ifadelerini kullandı.