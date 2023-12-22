2. EYT paketi sunuluyor! 2000’den sonra SGK’lı olanlara kademeli emeklilik: 47’den başlayıp 53 yaşa kadar sürecek! Staj ve çıraklık...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme sonrasında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kalkmış oldu. 3 Mart'tan bu yana yaklaşık 3 milyon EYT'li başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti. Prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyen EYT'liler ile birlikte toplam sayının 5 milyonu bulması bekleniyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı. EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor. Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında yani emekli olmalarında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak. KADIN VE ERKEKTE YAŞ ŞARTI FARKLI İşe giriş tarihine göre emeklilik şartları şöyle belirleniyor; 8/9/1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekiyor. Bu sigortalılar EYT kanunu kapsamına giriyor. 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülüyor. Bu noktada kısmi emeklilik şartları oluşuyor.

Genel Kurul, 25 Aralık'ta tamamlanacak bütçe maratonu çerçevesinde, ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinin diğer maddelerini ele alacak. Bu teklif, toplamda 86 madde içeriyor ve kalan maddelerin 26-27 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.

İkinci Torba Yasada Neler Var?

Emekliler, memurlar ve yeni evleneceklerin yanı sıra, ev hanımları ve taşeron işçiler gibi çeşitli kesimlerin dikkatle takip ettiği ikinci torba yasa teklifi, TBMM'de görüşülmeyi bekliyor. Bu teklifin içerisinde, emekli ve memur maaşları, ev hanımlarına sağlanacak prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

Yeni Torba Yasası ve Aile Gençlik Fonu

Evlilik kredisi ile ilgili olarak, belirlenen 150 bin liralık rakamın enflasyon oranında güncellenmesi planlanıyor. İlk etapta depremzedelere bu kredinin verilmesi öngörülüyor.

Ev Hanımlarına Sağlanacak Prim Desteği ve Emeklilik Şartları

Ev hanımları, kendi primlerini ödediklerinde devlet tarafından 1430 lira prim desteği alacaklar. Çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı da sunulacak.

Memurlara Yönelik 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

Yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle yüksekokul ve üniversite mezunu olan memurlar için önemli. Bu düzenleme ile birinci dereceye gelen memurlar, 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.

Bağ-Kur'lular İçin Erken Emeklilik Düzenlemesi

Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi, esnafın 5 yıl daha erken emekli olmasını sağlayacak bir başka önemli düzenleme. Bu düzenlemeyle, prim borcu olan ve ödeyemeyen esnaflar için prim gün sayısı 7200 güne düşürülecek.