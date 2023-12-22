Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı: Yüzde 42.5’e çıktı

KART FAİZLERİ ARTMAYACAK

Merkez Bankası kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik referans orana üst sınır getirdi. Referans oranın mevcut seviyesi 3.11 üst sınır olarak belirlenirken, altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde değişiklik yapılmadı. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için son ilan edilen oranlarda artış olmayacak.



REZERVLER REKOR KIRDI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 15 Aralık itibarıyla brüt döviz rezervleri, 890 milyon dolar artışla 95 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

İKRAMİYE HEYECANI

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören torba yasa teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, torba yasa teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor. İkramiye ödemelerinin hızla yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm çalışmaları tamamladığı da öğrenildi.



'TÜRKİYE 2024'ÜN BÜYÜK HİKÂYELERİNDEN OLABİLİR'

ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika borç sermaye piyasalarından sorumlu yetkilisi Stefan Weiler, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına geri dönmeyi sürdürebileceğini söyledi. Weiler, "Bizim açımızdan bakılacak olursa Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikâyelerinden biri olarak görüyoruz" dedi.