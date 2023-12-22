Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Çalışanları-emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , çalışan ve emeklilerin ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini desteklediklerini belirterek, "Ekonomi büyüdükçe, refah arttıkça daha adil paylaşacağız" dedi.

Yıl sonu enflasyon gerçekleşme tahmininin yüzde 65 olduğuna dikkat çeken Şimşek, "En düşük memur maaşı yüzde 142, ortalama memur maaşı yüzde 129, asgari ücret yüzde 107 arttı. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diye konuştu. Şimşek, çalışanların desteklemesi için de 595 milyar lira vergiden vazgeçildiğini belirterek, "34.4 milyar lira damga vergisi olmak üzere aslında toplamda 629.4 milyar lira vergiden vazgeçmişiz" diye konuştu.