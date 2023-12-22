Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Çalışanları-emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışan ve emeklilerin ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini desteklediklerini belirterek, "Ekonomi büyüdükçe, refah arttıkça daha adil paylaşacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışan ve emeklilerin ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini desteklediklerini belirterek, "Ekonomi büyüdükçe, refah arttıkça daha adil paylaşacağız" dedi.
Yıl sonu enflasyon gerçekleşme tahmininin yüzde 65 olduğuna dikkat çeken Şimşek, "En düşük memur maaşı yüzde 142, ortalama memur maaşı yüzde 129, asgari ücret yüzde 107 arttı. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diye konuştu. Şimşek, çalışanların desteklemesi için de 595 milyar lira vergiden vazgeçildiğini belirterek, "34.4 milyar lira damga vergisi olmak üzere aslında toplamda 629.4 milyar lira vergiden vazgeçmişiz" diye konuştu.
İHRACATÇIYA GÜÇLÜ DESTEK
Bakanlığının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinden gelen soruları yanıtlayan Şimşek, hizmet ihracatının 5 yıllık dönemde 2 katına çıkması için güçlü destek vereceklerini ifade etti. Şimşek, "İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40'ının Merkez Bankası'na satış şartını gözden geçireceğiz. Limitlerini 10 kat artırdığımız reeskont kredilerinde Ocak ayında da limit artışına gideceğiz" dedi.
ALTINA TALEP ARTTI
Vatandaşların altına talebinin arttığına dikkat çeken Bakan Şimşek, "Son 20 yılın ortalama yıllık altın ithalatı 8 milyar dolarken, bu sene 30 milyar dolara çıkmış. Milli gelire oran olarak yüzde 4 olan cari açığın yaklaşık 2.6 puanı altından kaynaklanıyor. Önümüzdeki yıllarda altın ithalatının normalleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.