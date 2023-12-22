Fitch ve S&P ekonomistlerinden Türkiye yorumu: Makrofinansal istikrar riskleri azalıyor! Enflasyon düşecek TL değer kazanacak

FAİZ ARTIŞININ ETKİSİ GECİKMELİ GELECEK

S&P Global Market Intelligence Küresel Ekonomi Başkan Yardımcısı Ken Wattret da Türkiye'nin ekonomi politikasında en temel değişikliklerden birinin Merkez Bankası'ndaki liderlik olduğunu belirterek, bunun net bir şekilde önemli bir yaklaşım değişikliği sağladığını söyledi.



Fotoğrafta: Ken Wattret

Şu an enflasyonu düşürmek için para biriminin istikrara kavuşturulmasının hedeflendiğini aktaran Wattret, cari işlemler hesabındaki dengesizliği azaltmak için de iç talebi yavaşlatmak amacıyla politika faizinin yükseltildiğini kaydetti.

Wattret, "Bu faktörlerin birleşiminin yakın vadede ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla 2024'te ekonomide oldukça zorlu bir durum söz konusu olacak. Ancak, enflasyonu dengelemeye çalışmak ve aynı zamanda para biriminde değer kaybının sürmesini önlemek için bunlar gerekli koşullar. Gerçekçi olmamız gerek. Bu zorlukları diğer merkez bankalarında da gördük, enflasyonu sistem dışı bırakmak zaman alıyor. Enflasyon, faizi yükseltince hızla sistem dışına çıkarılamıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin mücadele ettiği sorunların birçok diğer ekonomide de görüldüğünü belirten Wattret, küresel ekonomide on yıllardır görülmeyen bir enflasyon şoku yaşandığına dikkati çekti.

"ENFLASYON KADEMELİ DÜŞÜŞ VE PARA BİRİMİNİN İSTİKRARA KAVUŞMAYA BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Wattret, merkez bankalarının enflasyon şokuyla, para politikasında değişikliğe giderek mücadele etmek zorunda kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu biraz daha zaman aldı. Bence kilit nokta enflasyon sorunuyla mücadele, dış dengesizlik ve cari işlemler açısından bir miktar kredibilite tesis etmek ve para birimine destek sağlamak. (Türkiye'de) Para politikasındaki bu yön değişikliği bizi daha istikrarlı bir ortama götürüyor gibi görünüyor. Faiz artışlarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi gecikmeli olarak görüleceğinden, maalesef 2024 tüm bu açılardan oldukça zorlu bir yıl olacak. Ama enflasyondaki eğilimin kademeli olarak aşağı yönlü hareket etmeye ve para biriminin istikrara kavuşmaya başlamasını bekliyoruz. Dolayısıyla, yıl ilerledikçe ekonomik görünümün iyileşmeye başlayacağını ve bir sonraki yılın daha pozitif olacağını umuyoruz. Ancak küresel ekonomi de çeşitli rüzgarlarla mücadele ediyor ve herhangi bir ekonominin iç ekonomik zorluklardan çıkış yolunu oluşturma kabiliyeti oldukça sınırlı. Bu durum her yerde aynı olduğundan, 2024 dünya genelinde ekonomik açıdan zorlu bir ortama sahne olacak gibi görünüyor."