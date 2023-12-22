5 dakikada onay alana 1.650 TL nakit ödeniyor! 18-55 yaş arasına müjde duyuruldu! Yılda 3 kez...

Ülkemizde sosyal yardımların kapsamını genişleten devlet, 18-55 yaş arasındaki çalışabilir durumdaki bireyler için işe başlama ve işe yönlendirme desteği sunuyor. Bu destek, maddi sıkıntı içinde bulunan bireylerin iş görüşmelerine katılımlarını teşvik etmeyi ve istihdama katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye'de iş arayanlar için yeni bir sosyal yardım programı başlatıldı. Bu program, iş görüşmelerine katılan ve çalışabilir durumda olan bireylere yönelik. Katılımcılar, yıl içinde en fazla üç kez olmak üzere, aylık net asgari ücretin %10'una kadar, yani 550 TL'ye kadar yardım alabilecekler.

İşe Yönlendirme Yardımı nedir?

18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 550 TL yardımdır.