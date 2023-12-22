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5 dakikada onay alana 1.650 TL nakit ödeniyor! 18-55 yaş arasına müjde duyuruldu! Yılda 3 kez...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alan bireylerin istihdam sürecine katılımlarını teşvik etmek ve iş bulma çabalarına destek olmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İşe yönlendirme yardım parası, sosyal yardım alan kişilere iş başvurusu sürecinde maddi destek sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 14:31 Güncelleme 22 Aralık 2023, 14:44
5 dakikada onay alana 1.650 TL nakit ödeniyor! 18-55 yaş arasına müjde duyuruldu! Yılda 3 kez...

Ülkemizde sosyal yardımların kapsamını genişleten devlet, 18-55 yaş arasındaki çalışabilir durumdaki bireyler için işe başlama ve işe yönlendirme desteği sunuyor. Bu destek, maddi sıkıntı içinde bulunan bireylerin iş görüşmelerine katılımlarını teşvik etmeyi ve istihdama katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye'de iş arayanlar için yeni bir sosyal yardım programı başlatıldı. Bu program, iş görüşmelerine katılan ve çalışabilir durumda olan bireylere yönelik. Katılımcılar, yıl içinde en fazla üç kez olmak üzere, aylık net asgari ücretin %10'una kadar, yani 550 TL'ye kadar yardım alabilecekler.

İşe Yönlendirme Yardımı nedir?

18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 550 TL yardımdır.

İşe Yönlendirme Yardımı için ne zaman ve nereye müracaat edilir?

Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARIYLA ADIM ATABİLİRSİNİZ

Mesleki eğitim kursları, kariyer yolculuğunuzda önemli bir adım olabilir. İster meslek sahibi olmak isteyen biri olun, ister mevcut becerilerinizi geliştirmek isteyen bir profesyonel, bu kurslar size pek çok fırsat sunmaktadır. İstihdam edilebilirliğinizi artırmak ve mesleki kariyerinizi güçlendirmek için mesleki eğitim kurslarına katılmak, geleceğinizi şekillendirmede önemli bir rol oynar.

Mesleki Eğitim Kurslarına Kimler Katılabilir?
Bu kurslara katılmak için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Kayıtlı işsiz olmanız, 15 yaşını tamamlamış olmanız ve mesleğin gerektirdiği özel şartları taşımanız gerekmektedir. Ayrıca, daha önce aynı meslekte düzenlenen bir kursu tamamlamamış olmanız ve kurslara katılmama yönünde herhangi bir yaptırım almamış olmanız beklenir.

Kurs Süreleri ve İçerikleri
Mesleki eğitim kursları, genellikle haftada 30 ila 45 saat arasında düzenlenir ve günlük en az beş, en fazla sekiz saat sürebilir. Kursların toplam süresi, genellikle 160 fiili günü aşmamaktadır. Bu kurslar, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da kapsar, böylece kursiyerler mesleki becerilerini en iyi şekilde geliştirebilir.

Kurslarda Karşılanan Giderler ve Destekler
Kurslara katılan kursiyerlere, katıldıkları günler üzerinden belirli miktarlarda destek sağlanmaktadır. Mesleki eğitim kurslarında, sanayi sektörüne yönelik kurslarda ve engelli veya eski hükümlülere yönelik kurslarda farklı miktarlarda mali destek sunulmaktadır. Ayrıca, kurs süresince genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası primleri de kurum tarafından karşılanmaktadır. Kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmamakta ve kursu başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Sınavlar
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen bazı meslekler için zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere verilmektedir. Bu belge, mesleki alanınızda uzmanlık ve yeterlilik göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Başvuru Süreci ve Noktaları
Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Mesleki eğitim kurslarında 175,42 TL,
Sanayi sektörüne yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 285,06 TL,
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 131,57 TL,
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 175,42 TL,
Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından kurs süresince karşılanmaktadır.

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