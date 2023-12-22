5 dakikada onay alana 1.650 TL nakit ödeniyor! 18-55 yaş arasına müjde duyuruldu! Yılda 3 kez...

Ülkemizde sosyal yardımların kapsamını genişleten devlet, 18-55 yaş arasındaki çalışabilir durumdaki bireyler için işe başlama ve işe yönlendirme desteği sunuyor. Bu destek, maddi sıkıntı içinde bulunan bireylerin iş görüşmelerine katılımlarını teşvik etmeyi ve istihdama katkıda bulunmayı hedefliyor.
Türkiye'de iş arayanlar için yeni bir sosyal yardım programı başlatıldı. Bu program, iş görüşmelerine katılan ve çalışabilir durumda olan bireylere yönelik. Katılımcılar, yıl içinde en fazla üç kez olmak üzere, aylık net asgari ücretin %10'una kadar, yani 550 TL'ye kadar yardım alabilecekler.
İşe Yönlendirme Yardımı nedir?
18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 550 TL yardımdır.
İşe Yönlendirme Yardımı için ne zaman ve nereye müracaat edilir?
Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir.
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARIYLA ADIM ATABİLİRSİNİZ
Mesleki eğitim kursları, kariyer yolculuğunuzda önemli bir adım olabilir. İster meslek sahibi olmak isteyen biri olun, ister mevcut becerilerinizi geliştirmek isteyen bir profesyonel, bu kurslar size pek çok fırsat sunmaktadır. İstihdam edilebilirliğinizi artırmak ve mesleki kariyerinizi güçlendirmek için mesleki eğitim kurslarına katılmak, geleceğinizi şekillendirmede önemli bir rol oynar.