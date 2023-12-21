2024 FAST işlem limiti ile ilgili araştırmalar hızlandı. FAST limit güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, daha yüksek tutarlarda hızlı ve güvenli bir şekilde para transferi gerçekleştirebilecekler. İşte detaylar...
2024 FAST işlem limiti ile ilgili araştırmalar hızlandı. FAST limit güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, daha yüksek tutarlarda hızlı ve güvenli bir şekilde para transferi gerçekleştirebilecekler. İşte detaylar...
FAST AÇILIMI NE?
FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.
FAST LİMİTİ NE KADAR, KAÇ TL?
Kullanıcıların farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde Para aktarımı gerçekleştirdiği Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlemlerinde limitler 20 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.
FAST NEDİR?
Farklı banka aracılığı ile başka bir bankanın müşterisine para göndermek isteyen kişiler mesai saatleri dışında işlem yapamıyordu. Para transferinin yani EFT'nin gerçekleşmesi için bir sonraki işlem günü yani mesai saati bekleniyordu.
Bu da hafta sonu bankalar arası para gönderen kişinin iki güne yakın beklemesi anlamına geliyordu. Bu sorunun ortadan kaldırılması için FAST devreye alındı. Artık FAST'ın işlem limitine kadar olan tutarı saat ya da gün fark etmeksizin farklı bankalar aracılığıyla da olsa ödemeler anında yapılabiliyor.