Farklı banka aracılığı ile başka bir bankanın müşterisine para göndermek isteyen kişiler mesai saatleri dışında işlem yapamıyordu. Para transferinin yani EFT'nin gerçekleşmesi için bir sonraki işlem günü yani mesai saati bekleniyordu.

Bu da hafta sonu bankalar arası para gönderen kişinin iki güne yakın beklemesi anlamına geliyordu. Bu sorunun ortadan kaldırılması için FAST devreye alındı. Artık FAST'ın işlem limitine kadar olan tutarı saat ya da gün fark etmeksizin farklı bankalar aracılığıyla da olsa ödemeler anında yapılabiliyor.