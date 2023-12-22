20 milyona yeni kazanç: Enflasyon için yeni araştırma açıklandı! Memurlar-emekliler ne kadar zam alacak?

ZAM ARALIKLARI BELLİ

Bu tahminler 2023 yılı ikinci yarısındaki enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 37.76-38.59 aralığında çıkabileceğine işaret ediyor. Bu tahminlere göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46-50.35 aralığında bekleniyor.

2 FORMÜL VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca bir ek zam da gündemde. Burada 2 formül öne çıkıyor. Birincisi, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyacak enflasyon zammına refah payının eklenmesi... Burada zam oranının yüzde 50 seviyesine çekilebileceği konuşuluyor. Bunun nedeni ise memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde gerçekleşecek olması.

KÖK VE TABAN AYLIĞA ZAM

Emekliler için ikinci formül de taban aylık ödemesinin artırılması. Halen emeklilere 7 bin 500 liranın altında ödeme yapılamıyor. Bu tutarın Ocak'ta 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Eğer bu formül hayata geçerse, emeklilerin kök aylıklarına Ocak zammı yansıtılacak. Bu artış sonrası kök aylıkları 10 bin liranın altında kalanların ödemesi 10 bin liraya tamamlanacak. Söz konusu 2 formülün biri hayata geçirilebileceği gibi, ikisi birden de uygulanabilecek.





Emekliler için yapılacak iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilecek. Düzenlemenin hızla çıkarılıp ayın 17'sinde başlayacak aylık ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN