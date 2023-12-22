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20 milyona yeni kazanç: Enflasyon için yeni araştırma açıklandı! Memurlar-emekliler ne kadar zam alacak?

Anket ve araştırmalarda 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65’ler seviyesine gelirken, buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 37-38, memurların ve emeklilerinin de yüzde 49-50 bekleniyor. Emekliye ek iyileştirme için de 2 formül öne çıkıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:01
20 milyona yeni kazanç: Enflasyon için yeni araştırma açıklandı! Memurlar-emekliler ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammını, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15'lik artışa eklenecek enflasyon farkını 3 Ocak günü öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen iyileştirmenin de aynı tarihte açıklanması bekleniyor. Gözler 3 Ocak'a çevrilirken, ipuçları da geliyor.

İŞTE TAHMİNLER
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Ardından Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncellemişti. Bu ay açıklanan araştırmalarda da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 seviyelerinde çıktı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.39'a geriledi. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin Aralık ayı bültenine göre de endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti.

ZAM ARALIKLARI BELLİ
Bu tahminler 2023 yılı ikinci yarısındaki enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 37.76-38.59 aralığında çıkabileceğine işaret ediyor. Bu tahminlere göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46-50.35 aralığında bekleniyor.

2 FORMÜL VAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca bir ek zam da gündemde. Burada 2 formül öne çıkıyor. Birincisi, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyacak enflasyon zammına refah payının eklenmesi... Burada zam oranının yüzde 50 seviyesine çekilebileceği konuşuluyor. Bunun nedeni ise memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde gerçekleşecek olması.

KÖK VE TABAN AYLIĞA ZAM
Emekliler için ikinci formül de taban aylık ödemesinin artırılması. Halen emeklilere 7 bin 500 liranın altında ödeme yapılamıyor. Bu tutarın Ocak'ta 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Eğer bu formül hayata geçerse, emeklilerin kök aylıklarına Ocak zammı yansıtılacak. Bu artış sonrası kök aylıkları 10 bin liranın altında kalanların ödemesi 10 bin liraya tamamlanacak. Söz konusu 2 formülün biri hayata geçirilebileceği gibi, ikisi birden de uygulanabilecek.



Emekliler için yapılacak iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilecek. Düzenlemenin hızla çıkarılıp ayın 17'sinde başlayacak aylık ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor.

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