20 milyona yeni kazanç: Enflasyon için yeni araştırma açıklandı! Memurlar-emekliler ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammını, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15'lik artışa eklenecek enflasyon farkını 3 Ocak günü öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen iyileştirmenin de aynı tarihte açıklanması bekleniyor. Gözler 3 Ocak'a çevrilirken, ipuçları da geliyor.
İŞTE TAHMİNLER
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Ardından Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncellemişti. Bu ay açıklanan araştırmalarda da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 seviyelerinde çıktı.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.39'a geriledi. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin Aralık ayı bültenine göre de endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti.