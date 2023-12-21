Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış var mı?

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiğini belirterek, kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacağını kaydetti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.