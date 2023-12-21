PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış var mı?

Son dakika haberleri... Merkez Bankası politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çekerken bir karar daha aldı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 14:18 Güncelleme 21 Aralık 2023, 14:49
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış var mı?

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiğini belirterek, kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacağını kaydetti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir.

Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır."

Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararını açıkladı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararını açıkladı!
AYM’den ikinci Can Atalay kararı! Bu kafa FETÖ ile PKK’yı Meclis’e sokup dokunulmazlık verir
HangiKredi
SON DAKİKA