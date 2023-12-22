13.800 TL altı maaş alan tüm emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 11.00’de IBAN’dan 11.500 TL jesti

Promosyon taahhütleri dolan emekliler için bankaların sunduğu yeni teklifler dikkat çekiyor ve yeni bir fırsat olabilme niteliği taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, promosyon ödemeleriyle birlikte 3'lü ödeme alma imkanına sahip olacak. Bu kapsamda milyonlar maaşlarına göre değişen 4500, 7500, 9500, 11500 ve 12500 TL promosyon tekliflerini değerlendiriyor. Ayrıca, 2024 yılında gelecek olan avantajlar da emekliler için heyecan verici bir geleceğin habercisi olarak öne çıkıyor.