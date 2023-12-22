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13.800 TL altı maaş alan tüm emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 11.00’de IBAN'dan 11.500 TL jesti

Emekliler yeni yıl zammını bekliyor. Kasım ayında gerçekleşen ikramiye ödemeleriyle birlikte emeklilere yapılan maaş ödemeleri çifte kazanç sağlandı. Geçen ay özel en düşük emekli maaşı 7.500 TL olan bir emekli, ikramiye eklenerek toplamda 12.500 TL ödeme aldı. Öte yandan çalışan emekilere de ikramiye ödemesi yapılacak. Şimdi milyonlarca vatandaş 3 Ocak 2024'te tarihinde açıklanacak son enflasyon verisine odaklandı.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 09:01 Güncelleme 22 Aralık 2023, 09:01
13.800 TL altı maaş alan tüm emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 11.00’de IBAN’dan 11.500 TL jesti

Promosyon taahhütleri dolan emekliler için bankaların sunduğu yeni teklifler dikkat çekiyor ve yeni bir fırsat olabilme niteliği taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, promosyon ödemeleriyle birlikte 3'lü ödeme alma imkanına sahip olacak. Bu kapsamda milyonlar maaşlarına göre değişen 4500, 7500, 9500, 11500 ve 12500 TL promosyon tekliflerini değerlendiriyor. Ayrıca, 2024 yılında gelecek olan avantajlar da emekliler için heyecan verici bir geleceğin habercisi olarak öne çıkıyor.

Akbank

Akbank SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emeklilere 10.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Axess veya Wings kart kullanıcıları için ekstra chip-para ödülleri mevcut.

İş Bankası

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik bir promosyon programı başlattı. Bu program dahilinde, SGK emeklileri 7.500 TL'ye kadar promosyon alabiliyorlar. Ek olarak, Maximum Kart kullanıcıları için aidatsız kart kullanımı gibi çeşitli avantajlar sunuluyor.

Yapı Kredi ve Garanti BBVA

Yapı Kredi, emeklilere 9.000 TL'ye kadar nakit promosyonlar ve ek bonuslar sunarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, Garanti BBVA da emeklilere 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatları sağlıyor.

TEB ve Şekerbank

TEB, emeklilere 3.000 ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yaparken, çeşitli ek hizmetler de sunuyor. Öte yandan, Şekerbank emeklilere eve teslim maaş ve şubede işlem önceliği gibi ek hizmetlerle destek oluyor.

ING ve Denizbank

ING, emeklilere 5.100 ile 8.500 TL arası promosyonlar ve çeşitli ek avantajlar sunuyor. Denizbank ise 3.000 ile 5.000 TL arasında promosyonlar ve kredi kartı kullanımlarında indirim avantajları sağlıyor.

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