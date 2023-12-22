13.800 TL altı maaş alan tüm emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 11.00’de IBAN’dan 11.500 TL jesti

Promosyon taahhütleri dolan emekliler için bankaların sunduğu yeni teklifler dikkat çekiyor ve yeni bir fırsat olabilme niteliği taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, promosyon ödemeleriyle birlikte 3'lü ödeme alma imkanına sahip olacak. Bu kapsamda milyonlar maaşlarına göre değişen 4500, 7500, 9500, 11500 ve 12500 TL promosyon tekliflerini değerlendiriyor. Ayrıca, 2024 yılında gelecek olan avantajlar da emekliler için heyecan verici bir geleceğin habercisi olarak öne çıkıyor.
Akbank
Akbank SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emeklilere 10.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Axess veya Wings kart kullanıcıları için ekstra chip-para ödülleri mevcut.
İş Bankası
İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik bir promosyon programı başlattı. Bu program dahilinde, SGK emeklileri 7.500 TL'ye kadar promosyon alabiliyorlar. Ek olarak, Maximum Kart kullanıcıları için aidatsız kart kullanımı gibi çeşitli avantajlar sunuluyor.