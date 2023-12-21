Yastık altında bu altını olan yaşadı! Kuyumcular hemen alıyor! 1 tanesine tam 65.164,84 TL ödüyorlar

Kapalı Çarşı Beşli Altın, son dönemde kuyumcular ve yatırımcılar arasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bu altın türünün temini konusunda yaşanan sıkıntılar, onun değerini daha da artırıyor. Kuyumcuların bu altın türüne yönelik artan talebi, piyasadaki altın dinamiklerini de etkiliyor.

Altın Fiyatlarının 2023 Yılı Seyri Yıl boyunca altın fiyatları dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçti. Özellikle ons altın fiyatlarının 2022 dolar seviyesinde seyretmesi ve yatay bir eğilim göstermesi, piyasalarda belirgin bir etki yaratıyor. Uzmanlar, ons altının 2000 dolar altına, 1995 dolara kadar gerileme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Bu durum, yatırımcılar ve kuyumcular için önemli bir takip noktası oluşturuyor.