Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları takır takır tahsil ediliyor

Bu yıl fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimler sonucunda 567 milyon lira ceza kesildiğini anlatan Bolat, şöyle konuştu: "Ayrıca markette etiket farklılıkları, fahiş fiyat, zararlı ürün, sözleşmelerle alakalı uygunsuzluklar gibi alanlarda 636 milyon lira ceza kesildi. 11 ayda 1.2 milyar lira ceza kesildi." RESTORANLAR ÇEKİDÜZEN VERECEK Bakan Bolat, 1 Ocak itibariyle restoran ve kafelerin menü ve fiyatlarını kapılarının önüne koymak zorunda olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "İki amacımız var. Birincisi, şikayetleri azaltmak. İkincisi, müşteri pahalı buluyorsa girmez. Satıcılar da kendilerine çeki düzen verecek. 'İstediğim zammı yaparım' diyemeyecek."





7 MİLYON KULLANICI 1.5 MİLYAR DOLAR KATKI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin 7 yılda 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon kez geçildiğini ve ülke ekonomisine 1.5 milyar dolar katkı sağladığını kaydetti. Resmi açılışın 20 Aralık 2016'da yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Tünel, kullanıcılarına 172 milyon saat zaman, 218 bin ton yakıt tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı ve 492 milyon araç/kilometre azalımıyla kaza maliyeti tasarrufu sağladı. Böylece tünelin ülke ekonomisine katkısı 1.5 milyar dolara ulaştı" dedi.



HIZ REKORU

TURKCELL, iletişim altyapıları için önemli bir rol üstlenecek 50GPON teknolojisi ile tek bir ekipman ve fiber kullanarak hız rekoru kırdı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Bu teknoloji, 5G ve ötesi iletişim altyapılarının devreye girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulacak daha yüksek hız ve düşük gecikme imkanını sağlayacak. Mevcut teknolojiye göre 5 kat daha yüksek hız sunabilen 50GPON'un 3 yıl içinde yaygınlaşmasını öngörüyoruz" diye konuştu.



YATIRIMCININ YÜZÜ TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

MOODY'S, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı 'Kredi Görüşü' raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi halinde Türkiye'nin görünümünün pozitife çevrilebileceğine işaret etti. Fitch Ratings Ülke Notları Direktörü Paul Gamble da tahvil ve hisse piyasalarına ılımlı yabancı girişlerinden de görülebileceği gibi, Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcıların güvenini kazanmaya başladığını söyledi. Gamble, politika değişikliğinin kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini ve ödemeler dengesi baskılarını azalttığına inandıklarını belirtti.

ANADOLU ÜRÜNLERİ OLİMPİYATTA

Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi 'E-Ticaret Hizmetleri Partner'i oldu. Ayrıca Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile, t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak olimpiyata özel bir koleksiyon için de ayrı bir anlaşma imzaladı. Yerli ürün ve üreticileri tüm dünya ile buluşturma hedeflerinde olimpiyatların önemli bir viraj olduğunu belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, şöyle konuştu: "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ilk Türk partneri olmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olan iş birliğimiz sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanındaki yerli üreticilerimizin tasarlayıp ürettikleri ürünleri dünya sahnesine taşıyacağız. Bu ayrıca, spora ve sporculara desteğimizin devamı niteliğinde önemli adım."



'GÖREME'YEN KALMAYACAK

Çeşitli ülkelerde hazırladıkları belgeselleri, izleyici oranı yüksek televizyon kanallarında yayınlanan İngiltere merkezli yapım şirketinin ekibi, Nevşehir'in Göreme beldesini tanıtıyor. Kapadokya'yı ziyaret eden yılda yaklaşık 4 milyon turistin uğrak mekanı konumundaki peribacalarıyla kaplı 2 bin 84 nüfuslu belde, nüfusunun 2 bin katı konuk ağırlamasıyla biliniyor. Göreme Açık Hava Müzesi'ni, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve balon turlarını görüntüleyen İngiliz ekip, kayadan kilise, manastır ve şapellerdeki tarihi freskleri de izleyiciye aktaracak. Yönetmen Thomas Williams, "Bu eşsiz manzarada yaşayan insanların hikayesini aktaracağız" dedi.