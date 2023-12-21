Mega Metal Sanayi, Kuzey Boru, Sur GYO, Çates, Şeker Yatırım, Batı Ege GYO... 21-29 Aralık 2023 halka arz olan şirketler listesi!

Bu hafta Türkiye'nin finans dünyasında heyecanlı günler yaşanıyor. Yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenini takip ederek, 21-29 Aralık 2023 tarihleri arasında halka arz olacak şirketleri öğrenmeye çalışıyor. İşte, bu hafta halka arz olacak şirketler ve süreç hakkında detaylar...
SPK HAFTALIK BÜLTEN YAYINLANDI MI?
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzına onay çıkan firmalar haftalık bülten ile duyuruluyor. Halka arz büyüklüğü ve diğer detaylar bültende yer alıyor.
20-29 ARALIK HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?
Halka arz takvimi ile beraber talep toplama takvimi, tahmini lot sayısı vb. detaylar açıklanıyor. Son olarak Avrupakent GYO halka arz sonuçları açıklanırken gözler Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarihe çevrildi. Henüz 20-29 Aralık tarihlerinde yeni halka arz bulunmuyor. Ancak daha önceden başvurularını ileten ve sonuç bekleyen firmalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.