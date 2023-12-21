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Mega Metal Sanayi, Kuzey Boru, Sur GYO, Çates, Şeker Yatırım, Batı Ege GYO... 21-29 Aralık 2023 halka arz olan şirketler listesi!

Türkiye'nin finans dünyası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımlayacağı haftalık bültenle birlikte, yeni halka arz edilecek şirketlere yönelik beklenti içinde. 21-29 Aralık 2023 tarihleri arasında hangi şirketlerin halka arz için talep toplamaya başlayacağı, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu dönem, finans sektörü için önemli bir dönemeç oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 08:56 Güncelleme 21 Aralık 2023, 08:56
Mega Metal Sanayi, Kuzey Boru, Sur GYO, Çates, Şeker Yatırım, Batı Ege GYO... 21-29 Aralık 2023 halka arz olan şirketler listesi!

Bu hafta Türkiye'nin finans dünyasında heyecanlı günler yaşanıyor. Yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenini takip ederek, 21-29 Aralık 2023 tarihleri arasında halka arz olacak şirketleri öğrenmeye çalışıyor. İşte, bu hafta halka arz olacak şirketler ve süreç hakkında detaylar...

SPK HAFTALIK BÜLTEN YAYINLANDI MI?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzına onay çıkan firmalar haftalık bülten ile duyuruluyor. Halka arz büyüklüğü ve diğer detaylar bültende yer alıyor.

20-29 ARALIK HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Halka arz takvimi ile beraber talep toplama takvimi, tahmini lot sayısı vb. detaylar açıklanıyor. Son olarak Avrupakent GYO halka arz sonuçları açıklanırken gözler Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarihe çevrildi. Henüz 20-29 Aralık tarihlerinde yeni halka arz bulunmuyor. Ancak daha önceden başvurularını ileten ve sonuç bekleyen firmalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TASLAK HALKA ARZ LİSTESİ

(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GFS Holding A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Koray Holding A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Smm Tekstil A.Ş.
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.

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