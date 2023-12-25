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Elinizde varsa yaşadınız: Duyan kuyumculara koşuyor! 1 tanesi tam 65.000 TL değerinde

2023 yılı, altın piyasası için önemli hareketlilikler ve değer kazançları ile dikkat çekici bir yıl olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi ve yatırımcılara kazanç fırsatları sunması, kuyumcu dünyasında canlanmaya sebep oluyor. Fiziki altına olan talebin artması, kuyumcu esnafı arasında bu kıymetli metali temin etmede zorluklar yaratıyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarının inişli çıkışlı seyrini takip ederken, kuyumcuların sunduğu fırsatları değerlendiriyor ve Beşli Altın gibi özel ürünler üzerinde yoğunlaşıyorlar.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:33 Güncelleme 25 Aralık 2023, 09:33
Elinizde varsa yaşadınız: Duyan kuyumculara koşuyor! 1 tanesi tam 65.000 TL değerinde

2023 yılı, altın piyasasında önemli hareketlilikler ve değer kazançlarıyla öne çıkan bir yıl olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi ve yatırımcıların kazanç sağlamasına olanak tanıması, kuyumcu dünyasını da canlandırdı. Fiziki altına olan talebin artış göstermesi, özellikle kuyumcu esnafı arasında bu kıymetli metali temin etme konusunda zorluklar yaratıyor. Altın fiyatlarının inişli çıkışlı seyrini takip eden yatırımcılar, kuyumcuların sunduğu fırsatları değerlendirirken, özellikle Beşli Altın gibi özel ürünler üzerinde yoğunlaşıyorlar.

Altın Fiyatlarının 2023 Yılı Seyri

Yıl boyunca altın fiyatları dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçti. Özellikle ons altın fiyatlarının 2022 dolar seviyesinde seyretmesi ve yatay bir eğilim göstermesi, piyasalarda belirgin bir etki yaratıyor. Uzmanlar, ons altının 2000 dolar altına, 1995 dolara kadar gerileme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Bu durum, yatırımcılar ve kuyumcular için önemli bir takip noktası oluşturuyor.

Kuyumcular ve Fiziki Altın Talebi

Kuyumcular, artan fiziki altın talebi nedeniyle temin konusunda zorluklar yaşıyor. Bu durum, özellikle Kapalı Çarşı Beşli Altını kıymetli kılan bir faktör olarak öne çıkıyor. Kuyumcular, yastık altında bu altını biriktiren kişilere yönelik son tekliflerini açıkladı. Bu teklifler, piyasadaki fiziki altın talebini karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

2023 Yıl Sonu Altın Tahminleri

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılı için önemli tahminlerde bulunuyor. Memiş'e göre, gram altın fiyatlarının 1950 - 1958 lira aralığında seyretmesi bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde gram altının 2150 liraya, devamında 2250 liraya, yılın ortalarında 2500 liraya ve yılın üçüncü çeyreğinde 2700 lira seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu tahminler, altın yatırımcıları için önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor.

25 Aralık 2023 tarihinde altın fiyatları, çeşitli altın türleri için şu şekilde belirlenmiştir:

Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 1.983,01 TL
  • Satış Fiyatı: 2.007,23 TL

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Altın:
    • Alış Fiyatı: 3.240 TL
    • Satış Fiyatı: 3.278 TL
  • Eski Çeyrek Altın:
    • Alış Fiyatı: 3.230 TL
    • Satış Fiyatı: 3.268 TL

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Altın:
    • Alış Fiyatı: 6.459 TL
    • Satış Fiyatı: 6.555 TL
  • Eski Yarım Altın:
    • Alış Fiyatı: 6.439 TL
    • Satış Fiyatı: 6.515 TL

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni Tam Altın:
    • Alış Fiyatı: 12.919 TL
    • Satış Fiyatı: 13.390 TL
  • Eski Tam Altın:
    • Alış Fiyatı: 12.919 TL
    • Satış Fiyatı: 13.030 TL

Ata Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Altın:
    • Alış Fiyatı: 13.307 TL
    • Satış Fiyatı: 13.400 TL
  • Eski Ata Altın:
    • Alış Fiyatı: 13.297 TL
    • Satış Fiyatı: 13.390 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Beşli Altın:
    • Alış Fiyatı: 66.287 TL
    • Satış Fiyatı: 66.901 TL
  • Eski Ata Beşli Altın:
    • Alış Fiyatı: 66.187 TL
    • Satış Fiyatı: 66.701 TL

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni Gremse Altın:
    • Alış Fiyatı: 32.137 TL
    • Satış Fiyatı: 32.515 TL
  • Eski Gremse Altın:
    • Alış Fiyatı: 32.097 TL
    • Satış Fiyatı: 32.475 TL

Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Alış: 63.929,61 TL
  • Satış: 65.155,17 TL
  • Değişim: %-0,12

Canlı Altın Fiyatları

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