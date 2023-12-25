Elinizde varsa yaşadınız: Duyan kuyumculara koşuyor! 1 tanesi tam 65.000 TL değerinde

2023 yılı, altın piyasasında önemli hareketlilikler ve değer kazançlarıyla öne çıkan bir yıl olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi ve yatırımcıların kazanç sağlamasına olanak tanıması, kuyumcu dünyasını da canlandırdı. Fiziki altına olan talebin artış göstermesi, özellikle kuyumcu esnafı arasında bu kıymetli metali temin etme konusunda zorluklar yaratıyor. Altın fiyatlarının inişli çıkışlı seyrini takip eden yatırımcılar, kuyumcuların sunduğu fırsatları değerlendirirken, özellikle Beşli Altın gibi özel ürünler üzerinde yoğunlaşıyorlar.

Altın Fiyatlarının 2023 Yılı Seyri Yıl boyunca altın fiyatları dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçti. Özellikle ons altın fiyatlarının 2022 dolar seviyesinde seyretmesi ve yatay bir eğilim göstermesi, piyasalarda belirgin bir etki yaratıyor. Uzmanlar, ons altının 2000 dolar altına, 1995 dolara kadar gerileme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Bu durum, yatırımcılar ve kuyumcular için önemli bir takip noktası oluşturuyor.