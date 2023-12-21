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Canlı, pişmiş yılbaşı hindi fiyatları açıklandı! MARKET MARKET YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI! Migros, CarrefourSa, Metro, A101...

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi, 2024 yılında da sofralara lezzet katmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 2024 yılbaşı hindi fiyatları, marketlerin açıkladığı menülerle birlikte ortaya çıktı. Vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte geçirecekleri özel anlara lezzet katmak için marketlerin sunduğu menüleri inceleyerek tercihlerini belirlemeye başladı. Peki Migros, CarrefourSa, Metro, A101'de hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, pişmiş hindi fiyatları...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 12:25 Güncelleme 21 Aralık 2023, 12:27
Canlı, pişmiş yılbaşı hindi fiyatları açıklandı! MARKET MARKET YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI! Migros, CarrefourSa, Metro, A101...

Yılbaşında hindi yemek isteyenler marketlerin fiyat listesini araştırmaya başladı. 31 Aralık'a kısa bir zaman kala marketler hindi fiyatlarını açıklamaya başladı. Peki Migros, CarrefourSa, Metro, A101 hindi fiyatı ne kadar, kaç TL?

CARREFOURSA HİNDİ FİYATLARI

MİGROS HİNDİ FİYATLARI

METRO YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI

A101 YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI

A101'de dondurulmuş bütün hindi 139 TL'ye satılıyor.

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