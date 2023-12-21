Canlı, pişmiş yılbaşı hindi fiyatları açıklandı! MARKET MARKET YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI! Migros, CarrefourSa, Metro, A101...

Yılbaşında hindi yemek isteyenler marketlerin fiyat listesini araştırmaya başladı. 31 Aralık'a kısa bir zaman kala marketler hindi fiyatlarını açıklamaya başladı. Peki Migros, CarrefourSa, Metro, A101 hindi fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yılbaşında hindi yemek isteyenler marketlerin fiyat listesini araştırmaya başladı. 31 Aralık'a kısa bir zaman kala marketler hindi fiyatlarını açıklamaya başladı. Peki Migros, CarrefourSa, Metro, A101 hindi fiyatı ne kadar, kaç TL?
CARREFOURSA HİNDİ FİYATLARI
MİGROS HİNDİ FİYATLARI
METRO YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI
A101 YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI
A101'de dondurulmuş bütün hindi 139 TL'ye satılıyor.