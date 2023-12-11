12 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü BİM’de bebek bezi aylık paketler 219 TL, Torku un 5 kg 67,50 TL’ye düştü

12 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı. Yarın itibariyle BİM mağazalarında satışa sunulacak indirimler arasında gıdadan temizlik ürünlerine, bebek ürünlerinden giyime envai çeşit ürünler yer alıyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri…
12 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı. Yarın itibariyle BİM mağazalarında satışa sunulacak indirimler arasında gıdadan temizlik ürünlerine, bebek ürünlerinden giyime envai çeşit ürünler yer alıyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri…
BİM 12 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Mutlu Makarna Çeşitleri 14,50 TL
Torku Buğday Unu 5 kg 67,50 TL
İncir Ekstra Yumuşak 150g 39,50 TL
Patiswiss Dolgulu Hurma Topu Çeşitleri 24,50 TL
Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 39 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 42,50 TL
Master Potato Patates Cipsi 39,50 TL
Doritos Turca Mısır Cipsi 35 TL
Meysu Gazlı İçecek Kola 2,5 L 27,50 TL
Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 g 79,50 TL
Patiswiss Limonlu Cheesecake Dolgulu Çikolata 240 g 42,50 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL
Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 219 TL
Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 katlı 32'li 129 TL
Maylo Bütçem Kağıt Havlu 2 katlı 12'li 90 TL
Mr.Green Temizlik Bezi Seti 85 TL
Slazenger Deodorant 150 ml 65 TL