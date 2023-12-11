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12 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü BİM'de bebek bezi aylık paketler 219 TL, Torku un 5 kg 67,50 TL'ye düştü

BİM 12 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar BİM'in bu haftaki indirimlerini merak ediyordu. Her hafta farklı birçok üründe büyük indirimler uygulayan BİM zincir marketleri 12 Aralık indirimlerini duyurdu. Bu hafta Torku un 67.50, ekstra yumuşak incir 39.50, tuvalet kağıdı 129 TL, bebek şampuanı 39.75'e satılıyor. İşte BİM indirimli ürünleri tam liste.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 08:57 Güncelleme 11 Aralık 2023, 08:57
12 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü BİM’de bebek bezi aylık paketler 219 TL, Torku un 5 kg 67,50 TL’ye düştü

12 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı. Yarın itibariyle BİM mağazalarında satışa sunulacak indirimler arasında gıdadan temizlik ürünlerine, bebek ürünlerinden giyime envai çeşit ürünler yer alıyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri…

BİM 12 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mutlu Makarna Çeşitleri 14,50 TL

Torku Buğday Unu 5 kg 67,50 TL

İncir Ekstra Yumuşak 150g 39,50 TL

Patiswiss Dolgulu Hurma Topu Çeşitleri 24,50 TL

Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 39 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 42,50 TL

Master Potato Patates Cipsi 39,50 TL

Doritos Turca Mısır Cipsi 35 TL

Meysu Gazlı İçecek Kola 2,5 L 27,50 TL

Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 g 79,50 TL

Patiswiss Limonlu Cheesecake Dolgulu Çikolata 240 g 42,50 TL

Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 219 TL

Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 katlı 32'li 129 TL

Maylo Bütçem Kağıt Havlu 2 katlı 12'li 90 TL

Mr.Green Temizlik Bezi Seti 85 TL

Slazenger Deodorant 150 ml 65 TL

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