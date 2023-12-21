Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Asgari ücret görüşmelerine değinen Bakan Işıkhan, "Çıkacak sonucun herkesin mutabık kaldığı bir ücret olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Asgari ücret görüşmelerine değinen Bakan Işıkhan, "Çıkacak sonucun herkesin mutabık kaldığı bir ücret olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları özetle şöyle: 11 ilimizi bir gecede yerle bir eden asrın afetinde yıkım yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimizi kurtarmak için binaları incelikle kazıyan madenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ellerindeki kömür karası ile geleceğimizi aydınlatan emekçilerimizden Allah razı olsun.
Deprem iş dünyasında da olumsuz etkilere yol açmıştır. Aldığımız tedbirlerle yaraları hızla sararak çalışmalara başladık.Kısa çalışma ödeneği ile vatandaşlarımıza toplamda 1 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde toplum yararına programlar gerçekleştirildi. Deprem bölgesi için mücbir sebep halinin uzatılması ile vatandaşlarımızın bazı yükümlülüklerini erteledik.
12. kalkınma planı ile bazı alanlara odaklanmış bulunmaktayız. Savunma sanayi, yapay zeka, uzay teknolojileri gibi alanlarda nitelikli elemanlar yetiştireceğiz.
Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun işlemesinde önemli rolü olan sendikaları destekliyor, sendikalaşmanın artırılmasına önem veriyoruz. Başta sendika üyelik işlemleri için e-devlet uygulaması ile, sendikalılaşma işlemlerini hızlandırdık. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır milletimiz için hep en iyiyi hedefledik.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ
2022 yılında asgari ücreti reel olarak 3 katına çıkardık. Asgari ücret tespit komisyonumuz 11 Aralık'ta çalışmaya başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. Asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz.