Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması





12. kalkınma planı ile bazı alanlara odaklanmış bulunmaktayız. Savunma sanayi, yapay zeka, uzay teknolojileri gibi alanlarda nitelikli elemanlar yetiştireceğiz.

Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun işlemesinde önemli rolü olan sendikaları destekliyor, sendikalaşmanın artırılmasına önem veriyoruz. Başta sendika üyelik işlemleri için e-devlet uygulaması ile, sendikalılaşma işlemlerini hızlandırdık. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır milletimiz için hep en iyiyi hedefledik.