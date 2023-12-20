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FAİZSİZ 200 BİN TL KREDİ! 2 yıl geri ödeme yok; 3 eşit taksit fırsatı ile verilecek! 36 ay vadeli...

Hükümetin faizsiz kredi imkanları, yüksek faiz oranlarının neden olduğu mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu sayede vatandaşlar, daha uygun koşullarda kredi kullanarak ekonomik zorluklarla başa çıkabilecekleri gibi, aynı zamanda genel ekonomik canlılığa da katkı sağlamış olacaklar.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 08:30 Güncelleme 20 Aralık 2023, 08:30
FAİZSİZ 200 BİN TL KREDİ! 2 yıl geri ödeme yok; 3 eşit taksit fırsatı ile verilecek! 36 ay vadeli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasını desteklemek amacıyla faizsiz finansman desteğinde önemli bir artışa gitme kararı aldı. Bu yeni adım, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler) için sunulan finansman desteğinin üst limitini önemli ölçüde yükseltiyor.

AA'da yer alan habere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından X sosyal medya platformu üzerinden KOSGEB vasıtasıyla yeni bir desteğin devreye alındığını ve Dünya Bankası ile işbirliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacaklarını duyurduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu

Açıklamada, desteğin üst limitinin ağır hasarlılar için işletme başına 500 bin liradan 750 bin liraya yükseldiği bilgisi verildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki işletmelerde meydana gelen zararın karşılanması ve ekonomik canlanmanın sağlanması için "Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi"nin hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında, Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık finansman ile sağlanan destek, KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak.

İşletmenin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak. Sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsıyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak. Destekten faydalanmak isteyen işletmelerden yalnızca, borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek."

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Depremzede KOBİ'lere faizsiz KOSGEB kredisi başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Konu ile ilgli yeni bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

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