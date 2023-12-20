Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek

NASIL Y'ERİK' Kış aylarında özellikle hamilelerin tercih ettiği yaz meyveleri erik ve kirazın fiyatı dudak uçuklatıyor. Yurt dışından getirilen mevsim dışı meyvelerin kilogramı 3 bin ile 3 bin 200 lira arasında değişiyor. Kayseri'de 5 yıldır manav işleten Ekrem Kanarya "3 adet erik 160, kilogram fiyatı da 3 bin 200 lira. Kirazın 6 adedi 195, kilogram fiyatı da 3 bin lira" dedi. Fiyatının yüksek olması nedeniyle almayanlar ya da vazgeçenlerin de olduğunu aktaran Kanarya, aşerenler için gerektiğinde akşam saatlerinde bile işyerini açtıklarını söyledi.





MARKETLERE FİYAT DENETİMİ

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Antalya ve İzmir'de bazı zincir market şubelerinde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. Kasa ve raf fiyatı kontrolünün yanı sıra indirimli satışların incelemesi yapıldı ve fiyatı yakın tarihte değişen ürünlerle ilgili geçmişe dönük faturalar istendi. Denetimlerde, fiyat etiketlerinde görülen aykırılıkların tespiti de yapıldı.



TARIM BAKANLIĞI'NA 7.158 YENİ PERSONEL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl bakanlıklarına 982'si ziraat mühendisi olmak üzere bin 422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı. Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamanın yanında, sağlıklı ve güvenilir gıda için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirten Yumaklı, bu yıl 1 milyon 215 bin gıda denetimi yaptıklarını anlattı. Yumaklı, "Depremzede çiftçiye 5 bin 804 büyükbaş dağıtımını ay sonu itibariyle bitiriyoruz" dedi.

Barış ŞİMŞEK