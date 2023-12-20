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Başvurular başladı! 3.500 TL devletten o kişilere fatura yardımı! Ocak, Şubat, Mart ayında hesaba geçiyor

Türkiye'de, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak düzenlenen Kış Dönemi Doğalgaz Yardımı için başvurular başlamış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, doğal gaz tüketimine yönelik maddi destek miktarı önemli ölçüde arttırıldı. Bu program, özellikle soğuk kış aylarında ekonomik zorluklar çeken ailelere maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Başvuruların başlaması, ihtiyaç sahipleri için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 09:22 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:22
Başvurular başladı! 3.500 TL devletten o kişilere fatura yardımı! Ocak, Şubat, Mart ayında hesaba geçiyor

Dondurucu soğukların etkisini arttırdığı bu günlerde, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan doğal gaz tüketim desteği tutarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla artırıldı. Yeni dönemde, ihtiyaç sahiplerine 1500-3500 TL arasında ödeme yapılacak. İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...

Dar gelirli ailelere yönelik doğalgaz yardımı miktarı ciddi bir artışla 3 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu karar, özellikle kış aylarında enerji maliyetleri konusunda sıkıntı yaşayan ailelere nefes aldıracak nitelikte.

Hükümetin, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bu adımı, 3294 sayılı Sosyal Yardımlar Kanunu kapsamında yürütülüyor. Bu destek programı, dar gelirli ailelere doğalgaz faturalarında önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ HANGİ AYLARI KAPSIYOR?

Karataş, doğalgaz desteğinin hangi ayları kapsadığına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Destek alımları PTT Kart üzerinden gerçekleştiriliyor. Doğalgaz faturalarını mutlaka ibraz etmeleri gerekiyor. Bu yardım Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılıyor. Toplamda tüketimde 8 aylık bir tüketimi kapsayan yardımdan bahsediyoruz"

BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunmak

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak

Doğalgaz mesken aboneliği

Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor.

T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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