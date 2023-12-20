Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli’nde satılık arsa ilanları! TOKİ çıkmayanlara 2+1, 3+1 müstakil daire imkanı! 28 Aralık son tarih!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 ildeki 231 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Adana başta olmak üzere birçok il için fırsat kapısı aralandı. Bu arsaları uygun fiyata satın alarak prefabrik müstakil ev yapabilirsiniz. İşte TOKİ tarafından satışa sunulan arsa ilanları...
24 İLDE TOKİ ARSA SATIŞI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 Aralık 2023 tarihinde 24 ildeki 231 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Toplam değeri 4.683.119.547 TL olan bu arsalar, Adana'dan Van'a kadar birçok ilde konut, ticaret, sanayi, turizm tesis ve plansız alanları kapsıyor.
TOKİ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova