Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli’nde satılık arsa ilanları! TOKİ çıkmayanlara 2+1, 3+1 müstakil daire imkanı! 28 Aralık son tarih!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 ildeki 231 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Adana başta olmak üzere birçok il için fırsat kapısı aralandı. Bu arsaları uygun fiyata satın alarak prefabrik müstakil ev yapabilirsiniz. İşte TOKİ tarafından satışa sunulan arsa ilanları...