SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli'nde satılık arsa ilanları! TOKİ çıkmayanlara 2+1, 3+1 müstakil daire imkanı! 28 Aralık son tarih!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanlarında yürüttüğü hizmetlerine yeni bir boyut kazandırıyor. TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde yer alan toplam 231 arsayı, vatandaşlara açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Bu girişim, vatandaşlara ekonomik olarak uygun koşullarda konut sahibi olma imkanı tanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 09:10 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:10
Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli’nde satılık arsa ilanları! TOKİ çıkmayanlara 2+1, 3+1 müstakil daire imkanı! 28 Aralık son tarih!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 ildeki 231 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Adana başta olmak üzere birçok il için fırsat kapısı aralandı. Bu arsaları uygun fiyata satın alarak prefabrik müstakil ev yapabilirsiniz. İşte TOKİ tarafından satışa sunulan arsa ilanları...

24 İLDE TOKİ ARSA SATIŞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 Aralık 2023 tarihinde 24 ildeki 231 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Toplam değeri 4.683.119.547 TL olan bu arsalar, Adana'dan Van'a kadar birçok ilde konut, ticaret, sanayi, turizm tesis ve plansız alanları kapsıyor.

TOKİ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova

48 AY VADE İMKANI

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanından faydalanabilecekler. Özellikle KDV'den muaf olması, alıcılar için avantajlı bir fırsat sunuyor.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara'da konut ve plansız alanlar, Antalya'da turizm tesis alanı, İzmir'de sanayi alanı, Kocaeli'nde Ticaret, Konya'da Kentsel Gelişim, Uşak'ta konut ve Tekirdağ'da Lojistik tesis alanı bulunuyor.

28 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Açık artırma, 28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ Küçükçekmece İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, teklif vermek isteyenler online olarak "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de katılım sağlayabilecekler.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar! Karakutuya lüks ev, otomobil, estetik...
AK Parti’nin yerel seçim sloganı belli oldu! Kampanya süreci 3 aşamada yürütülecek
SON DAKİKA