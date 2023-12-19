Yeni indirim başladı 21-31 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu! Motivasyon matarası 2’li 189 TL, epilasyon seti 399 TL, krema pompası 19,90 TL...

A101'in Aralık ayının son indirimli ürünleri müşterilerle buluşuyor! A101, 21 Aralık'tan itibaren geçerli dediği yeni kataloğuyla müşterilerini karşılıyor.Buna göre Perşembe saat 09:00'da başlayacak olan kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu hafta metal ayaklı altı kişilik masa takımı, koltuk takımı, yılbaşı süsü, süsleme ışığı, konfeti, kapı süsü, yıldız şerit LED, plastik okey takımı, Metalize top, dekorlu kokulu mum, desenli cam kupa, kadife kaymaz taban saçaklı yolluk, fermuarlı sweatshirt ve daha birçok ürün indirime giriyor. Katalogda en ucuz elektronik ürün GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL, Pierre Cardin Dijital Baskül 179 TL olarak öne çıkıyor. İşte A101 21 Aralık 2023 indirimli ürünleri...