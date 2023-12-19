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Yeni indirim başladı 21-31 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu! Motivasyon matarası 2'li 189 TL, epilasyon seti 399 TL, krema pompası 19,90 TL...

A101, 21 Aralık tarihinde müşterilerine özel indirimlerle dolu bir aktüel ürünler kataloğu sunuyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu avantajlı indirimlerle birlikte, ihtiyacınız olan elektronik ve gıda ürünlerini uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz. Kataloğa göre, Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 23.999 TL, Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu 5.299 TL, Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 499 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 859 TL, Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 499 TL'ye satılacak. İşte A101 marketlerinde Aralık ayının son fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 16:46 Güncelleme 19 Aralık 2023, 16:46
Yeni indirim başladı 21-31 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu! Motivasyon matarası 2’li 189 TL, epilasyon seti 399 TL, krema pompası 19,90 TL...

A101'in Aralık ayının son indirimli ürünleri müşterilerle buluşuyor! A101, 21 Aralık'tan itibaren geçerli dediği yeni kataloğuyla müşterilerini karşılıyor.Buna göre Perşembe saat 09:00'da başlayacak olan kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu hafta metal ayaklı altı kişilik masa takımı, koltuk takımı, yılbaşı süsü, süsleme ışığı, konfeti, kapı süsü, yıldız şerit LED, plastik okey takımı, Metalize top, dekorlu kokulu mum, desenli cam kupa, kadife kaymaz taban saçaklı yolluk, fermuarlı sweatshirt ve daha birçok ürün indirime giriyor. Katalogda en ucuz elektronik ürün GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL, Pierre Cardin Dijital Baskül 179 TL olarak öne çıkıyor. İşte A101 21 Aralık 2023 indirimli ürünleri...

A101 21 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Philips 43" Smart Led Tv 12.499 TL
GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL
Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu 5.299 TL

Kiwi Muglu Filtre Kahve Makinesi 499 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 439 TL
Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 499 TL

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 23.999 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv 10.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.999 TL

ASEL Midi Fırın 1.099 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.899 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 859 TL

Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 499 TL
Pierre Cardin Saç Sakal Düzeltici 349 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 179 TL

Pierre Cardin Saç Düzleştirici 299 TL
Pierre Cardin Saç Şekillendirici 479 TL
Pierre Cardin Epilasyon Seti 399 TL

Luminarc Temperli Fırın Kabı Çeşitleri 89,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Keramika Desenli Kayık Tabak 44,90 TL

Çelik Termos Bardak 470 ml 249 TL
Krema Pompası 19,90 TL
Bisküvi Kalıpları 16,90 TL
Motivasyon Matarası 2'li 189 TL
Şef Bıçağı 69,90 TL

Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL
Özge Koltuk Takımı 10.990 TL

Tuna Koltuk Takımı 10.990 TL
Buse Koltuk Takımı 10.990 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm 299 TL
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 179 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 219 TL
Çift Kişilik Wellsoft Nohut Battaniye 249 TL
Knup Bay / Bayan Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 239 TL
Bayan Kapüşonlu Modal Takım 299 TL
Bay Polar Boyunluk Bere 27,90 TL

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