Sürpriz hesaba son: Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listesi zorunluluğu

Tüketicilerin yeme-içme yerlerinde sürpriz hesapla karşılaşmasını önleyecek uygulama için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı 'nın Resmi Gazete 'de yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yönetmeliğine göre; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

TÜKETİCİ ŞİKAYET ETTİ

Bakanlık da yaptığı açıklamayla düzenlemenin detaylarını paylaştı. Buna göre; lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapıldığı ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunması amacının gerçekleştirilmesine engel olduğuna ilişkin son dönemde çok sayıda tüketici şikayeti ulaştı. Bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik ihtiyacı doğdu.