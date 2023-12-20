Milyonlarca emekli için duyuru az evvel yapıldı! 22-23-24-25-26 Aralık tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklileri de kendi ödeme takvimlerine göre maaşlarını alacaklar. Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi ise şöyle:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde.
EMEKLİLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ ZAM ORANLARI
Her yıl sonunda olduğu gibi, Aralık ayında da emekli maaşlarına yapılacak zam oranları emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Tüm merak edilen sorular 3 Ocak 2024'te yanıt bulacak.