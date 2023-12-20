Milyonlarca emekli için duyuru az evvel yapıldı! 22-23-24-25-26 Aralık tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri de kendi ödeme takvimlerine göre maaşlarını alacaklar. Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi ise şöyle:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde.