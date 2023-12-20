SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Milyonlarca emekli için duyuru az evvel yapıldı! 22-23-24-25-26 Aralık tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme takvimlerini merakla takip ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, emekliler için büyük önem taşıyor. SGK için maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılıyor. Öte yandan emekliler 2024 yılında maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını merakla bekliyor. Tüm merak edilen sorular 3 Ocak 2024'te yanıt bulacak. TÜİK son veriyi o tarihte açıklayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 09:30 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:46
Milyonlarca emekli için duyuru az evvel yapıldı! 22-23-24-25-26 Aralık tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Aralık ayı maaş ödemeleri özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için önem arz ediyor. Bu dönemde emekli vatandaşlar, sosyal güvenlik kurumları tarafından belirlenen ödeme takvimine göre hareket ederek maaşlarını zamanında almanın planlarını yapıyor. İşte ödeme takvimi!

SGK ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri de kendi ödeme takvimlerine göre maaşlarını alacaklar. Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi ise şöyle:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde.

EMEKLİLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ ZAM ORANLARI

Her yıl sonunda olduğu gibi, Aralık ayında da emekli maaşlarına yapılacak zam oranları emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Tüm merak edilen sorular 3 Ocak 2024'te yanıt bulacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Cibaliye kuşatma altında! BM ‘ateşkes’ oylamasını erteledi
CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar! Karakutuya lüks ev, otomobil, estetik...
SON DAKİKA