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SGK'dan erken emeklilik için acil duyuru yapıldı! 14 gün içinde bunu yaptırmayan şansı kaçıracak

EYT kapsamında sigorta giriş tarihini tutup da primi eksik olanlar için uygun bir borçlanma fırsatı sunuluyor. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken yeni tarife ile birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarının maliyeti de artacak. Erken emekli olmayı planlayanlar sigorta başlangıcını ve prim gün sayısını öne çekerek maliyet artışından etkilenmemek için son 2 haftayı değerlendirebilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olan ve prim, hizmet süresi eksikliği yaşayan çalışanlar için ucuza borçlanma bir fırsat olabilir.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 13:35 Güncelleme 20 Aralık 2023, 13:35
SGK’dan erken emeklilik için acil duyuru yapıldı! 14 gün içinde bunu yaptırmayan şansı kaçıracak

Son 2 haftaya girildiğinde, hesaplı prim borçlanması konusu önem kazanıyor. Özellikle asgari ücretin yüzde 50 artış göstermesi durumunda, borçlanma maliyeti askerlikte 38 bin lira, doğumda ise 51 bin lira artacak. Sosyal Güvenlik Kurumu doğum, askerlik ve diğer borçlanma türleri hakkında detaylı bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

BORÇLANMA MALİYETLERİ NASIL DEĞİŞECEK?

Temmuz'dan bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira olarak uygulanmaktaydı. Ancak, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda, bu tutar 214 liraya çıkacak.

Bugün itibariyle 103 bin lira olan doğum borçlanması maliyeti, 1 Ocak 2024'te 154 bin liranın üzerine çıkacak.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMALARINDA ARTIŞ

Yapılacak ödeme miktarı 51 bin lira artacak. Askerlik borçlanması süresi (18 ay) 77 bin 220 lira iken, 1 Ocak itibariyle ödenecek tutarın yüzde 50 artmasıyla 116 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

Bu durumda askerlik borçlanmasından elde edilecek kazanç 38 bin 780 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum, askerlik ve diğer borçlanma türleri hakkında detaylı bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor.

BORÇLANMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet uygulaması üzerinden toplam 25 farklı borçlanma türü arasından seçim yaparak borçlanma yapılacak tarih aralığı belirleniyor. Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirttiği adrese gönderilerek postaya veriliyor. Borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, borç tutarı anlaşmalı bankalara yatırılması gerekiyor.

Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. İhya işlemi gerçekleştiğinde ve borç ödendiğinde, vazgeçilmesi mümkün değildir ve ödenen prim iade edilmez. SGK'ya başvurulup ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutarın 3 ay içinde yatırılması durumunda ihya tamamlanır. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa işlem iptal edilir.

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