SGK’dan erken emeklilik için acil duyuru yapıldı! 14 gün içinde bunu yaptırmayan şansı kaçıracak

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMALARINDA ARTIŞ Yapılacak ödeme miktarı 51 bin lira artacak. Askerlik borçlanması süresi (18 ay) 77 bin 220 lira iken, 1 Ocak itibariyle ödenecek tutarın yüzde 50 artmasıyla 116 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

Bu durumda askerlik borçlanmasından elde edilecek kazanç 38 bin 780 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum, askerlik ve diğer borçlanma türleri hakkında detaylı bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor.

BORÇLANMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? E-Devlet uygulaması üzerinden toplam 25 farklı borçlanma türü arasından seçim yaparak borçlanma yapılacak tarih aralığı belirleniyor. Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirttiği adrese gönderilerek postaya veriliyor. Borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, borç tutarı anlaşmalı bankalara yatırılması gerekiyor.

Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. İhya işlemi gerçekleştiğinde ve borç ödendiğinde, vazgeçilmesi mümkün değildir ve ödenen prim iade edilmez. SGK'ya başvurulup ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutarın 3 ay içinde yatırılması durumunda ihya tamamlanır. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa işlem iptal edilir.