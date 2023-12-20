Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Kalıcı olarak düşüreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." açıklamasında bulundu.
Şimşek'in açıklamalarından satır başları:
Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz.Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz.
ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK.
Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik.