Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Kalıcı olarak düşüreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." açıklamasında bulundu.