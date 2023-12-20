Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2002-2007 sigortalı 47,50,55 yaşındakilere EYT’siz erken emeklilik kapısı! 1200-1800 primle...

Türkiye'de, engelli ve malul bireylerin çalışma hayatlarına devam edebilmeleri ve emekli olabilmeleri için belirlenen şartlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmektedir. Engellilik derecesi, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi kriterler, bu bireylerin sosyal güvence sisteminden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaktadır.

Malulen emeklilik, çalışma gücünü kazanın veya hastalığın sonucu olarak kaybedenler için hayati bir konudur. Bu süreç, belirli şartları sağlayan adayların, hem mali hem de sosyal anlamda destek almasını sağlar. Peki, malulen emekli olabilmek için hangi adımlar izlenmelidir ve başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar.