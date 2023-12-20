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Bu kişiler EYT'li olmasa da olur! 2000-2002-2007 sigortalı 47,50,55 yaşındakilere EYT'siz erken emeklilik kapısı! 1200-1800 primle...

Türkiye'de sigorta sistemleri, iş kazaları ve sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen bireylerin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan önemli bir güvence sunmaktadır. Malulen emeklilik, sadece iş kazalarını değil, genel sağlık sorunlarını da kapsayarak, bu zorlu süreçte bireylere destek olmaktadır. Bu haberde malulen emeklilik başvuru süreci, takibi ve heyet raporu sonuçlarına ulaşma yöntemlerine ulaşabilirsiniz. Böylelikle daha erken emekli olma yollarını öğrenebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 11:53 Güncelleme 20 Aralık 2023, 11:53
Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2002-2007 sigortalı 47,50,55 yaşındakilere EYT’siz erken emeklilik kapısı! 1200-1800 primle...

Türkiye'de, engelli ve malul bireylerin çalışma hayatlarına devam edebilmeleri ve emekli olabilmeleri için belirlenen şartlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmektedir. Engellilik derecesi, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi kriterler, bu bireylerin sosyal güvence sisteminden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaktadır.

Malulen emeklilik, çalışma gücünü kazanın veya hastalığın sonucu olarak kaybedenler için hayati bir konudur. Bu süreç, belirli şartları sağlayan adayların, hem mali hem de sosyal anlamda destek almasını sağlar. Peki, malulen emekli olabilmek için hangi adımlar izlenmelidir ve başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvuru Süreci:

Malulen emeklilik için, son çalışılan ilin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüğüne dilekçe ile başvurulmalıdır.
Başvuran kişilerin, yaşlılık, ölüm ve 1800 günlük malullük sigorta primlerini ödemiş olmaları şarttır.

Sağlık Kuruluşuna Başvuru:

SGK tarafından önerilen sağlık kuruluşlarına gidilerek, malullük derecesi belirlenmelidir.
Sağlık kuruluşundan alınan rapor, ilgili SGK birimine sunulur.

Sonuç Bekleme:

SGK, sunulan raporu inceleyerek malulen emeklilik için karar verir.



Malulen Emeklilik Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?
E-devlet Üzerinden Sorgulama:

E-devlet sistemi üzerinden, SGK SSO Evrak Takip sayfasını ziyaret ederek sorgulama yapılabilir.

SGK Web Sitesi Üzerinden Sorgulama:

SGK'nın resmi web sitesinde yer alan Doküman Yönetim Sistemi Evrak Takip Sorgusu aracılığıyla sonuçlar öğrenilebilir.



Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?
4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılarının en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemiş olmaları gerekir.
İşe başladıktan sonra en az %60 iş gücü kaybı yaşanmış olması ve bunun ilgili sağlık kuruluşları tarafından raporlanmış olması şarttır.



Hangi Hastalıklar Malulen Emeklilik Kapsamında?
Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar arasında lösemi, karaciğer ve akciğer kanseri, AIDS, epilepsi, parkinson sendromu, serebral palsi, demans, beyin tümörleri, Multiple Skleroz (MS), anemi, siroz, denge bozukluğu, işitme ve görme kaybı, organ nakli gerektiren hastalıklar, uzuv kaybı, tüberküloz, gastrointestinal kanamalar, Behçet hastalığı, zeka geriliği ve şizofreni gibi durumlar bulunmaktadır.

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