Sakın bunu yapmayın: Altın alacaklara kuyumculardan kritik uyarı geldi! Aman dikkat

"Altın, Sesiyle Anlaşılır"

Altın alımlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın altının sesi olduğunu ifade ediyor. Gerçek altının tok bir sese sahip olduğunu, bu ses üzerinden sahte altının ayırt edilebileceğini söylüyor. Ayrıca, altının ayarının ve gramının da kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.