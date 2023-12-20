Sakın bunu yapmayın: Altın alacaklara kuyumculardan kritik uyarı geldi! Aman dikkat

"Altın, Sesiyle Anlaşılır"
Altın alımlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın altının sesi olduğunu ifade ediyor. Gerçek altının tok bir sese sahip olduğunu, bu ses üzerinden sahte altının ayırt edilebileceğini söylüyor. Ayrıca, altının ayarının ve gramının da kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.
20 Aralık 2023 Altın Fiyatları
20 Aralık 2023 tarihinde, yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarının son durumunu merak ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında yükselişe geçen altın fiyatları, bugün aşağı yönlü bir hareket sergiliyor. Peki, 20 Aralık 2023 tarihinde altın fiyatları ne kadar? İşte, gram altın, çeyrek altın ve yarım altının güncel fiyatları.
Gram Altın Fiyatları
- Alış Fiyatı: 1.942,81 TL
- Satış Fiyatı: 1.967,20 TL
Çeyrek Altın Fiyatları
- Yeni Çeyrek Altın:
- Alış Fiyatı: 3.173 TL
- Satış Fiyatı: 3.212 TL
- Eski Çeyrek Altın:
- Alış Fiyatı: 3.163 TL
- Satış Fiyatı: 3.203 TL
Yarım Altın Fiyatları
- Yeni Yarım Altın:
- Alış Fiyatı: 6.346 TL
- Satış Fiyatı: 6.425 TL
- Eski Yarım Altın:
- Alış Fiyatı: 6.307 TL
- Satış Fiyatı: 6.386 TL
Tam Altın Güncel Fiyatları
- Yeni Tam Altın:
- Alış Fiyatı: 12.673 TL
- Satış Fiyatı: 12.797 TL
- Eski Tam Altın:
- Alış Fiyatı: 12.653 TL
- Satış Fiyatı: 12.772 TL
Ata Altının Bugünkü Fiyatları
Ata altının yeni ve eski tip fiyatları da şu şekildedir:
- Yeni Ata Altın:
- Alış Fiyatı: 13.034 TL
- Satış Fiyatı: 13.135 TL
- Eski Ata Altın:
- Alış Fiyatı: 13.024 TL
- Satış Fiyatı: 13.125 TL