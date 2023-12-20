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Sakın bunu yapmayın: Altın alacaklara kuyumculardan kritik uyarı geldi! Aman dikkat

Altın yatırımı yapmayı planlayan vatandaşlar için, piyasadaki yüksek fiyatlar ve sahte altın riskleri göz önünde bulundurularak alım yaparken dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Güvenilir yerlerden alışveriş yapmak, altının ayarını ve gramını doğru bir şekilde kontrol etmek, ayrıca altının sesine dikkat etmek, yatırım sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında bulunuyor. Bu uyarılar, yatırımcıların olası mağduriyetlerden korunmaları için hayati önem taşımaktadır.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:58 Güncelleme 20 Aralık 2023, 10:58
Sakın bunu yapmayın: Altın alacaklara kuyumculardan kritik uyarı geldi! Aman dikkat

Altın yatırımı yapmayı düşünen kişiler için önemli açıklamalar ardı ardına geliyor. Özellikle son yedi yılda en yüksek seviyelere ulaşan altın piyasasında, mağduriyet yaşanmaması için kuyumcular tarafından ciddi uyarılar yapılıyor. Altın alacak vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Altın, Güvenli Liman Olma Özelliğini Koruyor

Altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman" olarak kabul ediliyor. Ancak, piyasadaki bu artan talep, sahte altın riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, vatandaşları internet üzerinden ucuz altın satın almamaları konusunda uyarıyorlar.

Kuyumculardan Altın Almanın...

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı, konuyla ilgili olarak altın alımlarının mutlaka güvenilir kuyumculardan yapılması gerektiğini vurguluyor. Yaşar, internet üzerinden yapılan alışverişlerin çoğu zaman güvenilir olmadığını, gram ve ayar konusunda mağduriyet yaşanabileceğini belirtiyor.

"Altın, Sesiyle Anlaşılır"

Altın alımlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın altının sesi olduğunu ifade ediyor. Gerçek altının tok bir sese sahip olduğunu, bu ses üzerinden sahte altının ayırt edilebileceğini söylüyor. Ayrıca, altının ayarının ve gramının da kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Altın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  1. Güvenilir Kaynaklardan Alışveriş: Altın alımı yaparken güvenilir kuyumcular ve tanınmış satış noktaları tercih edilmelidir.
  2. Ayar ve Gram Kontrolü: Satın alınan altının ayarı ve gramı mutlaka kontrol edilmelidir.
  3. Sahte Altın Riskine Karşı Dikkatli Olunmalı: Sahte altına karşı uyanık olunmalı, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde ekstra dikkatli davranılmalıdır.
  4. Altının Sesi: Altın alımlarında altının sesinin tok olup olmadığına dikkat edilmelidir.

20 Aralık 2023 Altın Fiyatları

20 Aralık 2023 tarihinde, yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarının son durumunu merak ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında yükselişe geçen altın fiyatları, bugün aşağı yönlü bir hareket sergiliyor. Peki, 20 Aralık 2023 tarihinde altın fiyatları ne kadar? İşte, gram altın, çeyrek altın ve yarım altının güncel fiyatları.

Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 1.942,81 TL
  • Satış Fiyatı: 1.967,20 TL

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Altın:
    • Alış Fiyatı: 3.173 TL
    • Satış Fiyatı: 3.212 TL
  • Eski Çeyrek Altın:
    • Alış Fiyatı: 3.163 TL
    • Satış Fiyatı: 3.203 TL

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Altın:
    • Alış Fiyatı: 6.346 TL
    • Satış Fiyatı: 6.425 TL
  • Eski Yarım Altın:
    • Alış Fiyatı: 6.307 TL
    • Satış Fiyatı: 6.386 TL

Tam Altın Güncel Fiyatları

  • Yeni Tam Altın:
    • Alış Fiyatı: 12.673 TL
    • Satış Fiyatı: 12.797 TL
  • Eski Tam Altın:
    • Alış Fiyatı: 12.653 TL
    • Satış Fiyatı: 12.772 TL

Ata Altının Bugünkü Fiyatları

Ata altının yeni ve eski tip fiyatları da şu şekildedir:

  • Yeni Ata Altın:
    • Alış Fiyatı: 13.034 TL
    • Satış Fiyatı: 13.135 TL
  • Eski Ata Altın:
    • Alış Fiyatı: 13.024 TL
    • Satış Fiyatı: 13.125 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Beşli Altın:
    • Alış Fiyatı: 64.927 TL
    • Satış Fiyatı: 65.576 TL
  • Eski Ata Beşli Altın:
    • Alış Fiyatı: 64.834 TL
    • Satış Fiyatı: 65.480 TL

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni Gremse Altın:
    • Alış Fiyatı: 31.538 TL
    • Satış Fiyatı: 32.913 TL
  • Eski Gremse Altın:
    • Alış Fiyatı: 31.442 TL
    • Satış Fiyatı: 31.836 TL
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