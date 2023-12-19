Otomobil alacaklar dikkat! Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü





"STOKTAKİ ARAÇLAR BİTİNCE YENİ ARAÇLAR YENİ MALİYETLERLE GELECEK"

Görkem Konu, "Hem döviz aslında yükseldi 6 ay önceye göre baktığımız zaman. Onun dışında fiyatlarda bir düşme var. Yani baktığınızda aslında çift taraflı bir indirim var gibi duruyor. Bu tabii sadece bizim sektörde değil, genel olarak bütün sektörlerdeki durağanlıkla da alakalı. Şu an nakit kıymetli. O yüzden herkes nakite dönmeye çalışıyor. O yüzden dediğim gibi biriken stoklar tüketilmeye çalışılıyor. Şu anda da en dip rakamlardan satılıyor. 2024 yılında bu fiyatlar yükselecek. Stoktaki araçlar bitince yeni araçlar yeni maliyetlerle gelecek" şeklinde konuştu.





"YAKLAŞIK 2 AYDIR İNDİRİMLER SÖZ KONUSU"

Yetkili bayi satış müdürü İsmail Kayacan, "Ciddi anlamda 250 bin lira, 300 bin lira civarlarında araçlarımızda kampanya söz konusu. Tabii ki bunların hepsi stoklarla sınırlı. Yaklaşık 2 aydır indirimler söz konusu, malum sene sonlarında her zaman bir avantaj söz konusudur. Tabii bu hep böyle gidecek anlamına gelmiyor. Ocak ayından sonra fiyatların yine yukarıya doğru yükselmesini bekliyoruz. Stoklardaki araçlarda da bir fiyat artışı söz konusu olabilir, çünkü 2024 model dediğimiz araçlar ancak Şubat, Mart aylarında satışları başlar. Çünkü otomobillerin Ocak ayı üretimi olması lazım" dedi.



"6 BİN KİLOMETRE İLE 6 AY SATILMAMA DURUMU ARACILARI RAHATSIZ ETTİ"

Araç almak için bayiye gelen Mehmet Beşir Sancar, "Kampanya var şu anda, bu kampanyadan faydalanmak istiyorum. Yıl sonu olduğu için araç fiyatlarında gerileme var. Bu gerilemenin sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu 6 bin kilometre ile 6 ay satılmama durumu tabii ki aracıları rahatsız etti. Aracılar da aradan biraz çekilmiş oldular. Biz de rahat rahat araçlarımızı alıp, binebilelim" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN