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2 yıl tek kuruş ödemek yok; 1.20 düşük faizli konut kredisi taksit tablosu hesaplandı! 2 milyon TL + 180 ay vade piyangosuyla geliyor

Ev sahibi olmak isteyenler için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Hükümet, ilk kez ev alacaklara özel düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatıyor. Henüz evi olmayan vatandaşlar, bu fırsatı yakalamak için kampanyanın ayrıntılarını merakla bekliyor. İşte, düşük faizli konut kredisi ile ilgili bilinmesi gerekenler.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 11:57 Güncelleme 19 Aralık 2023, 11:57
2 yıl tek kuruş ödemek yok; 1.20 düşük faizli konut kredisi taksit tablosu hesaplandı! 2 milyon TL + 180 ay vade piyangosuyla geliyor

Soğuk kış günlerinin etkisiyle ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. BDDK'nın ikinci konut kredisi sınırlamasının ardından, hükümet düşük faizli ve uzun vadeli kredi fırsatını devreye sokuyor. Özellikle hiç evi olmayan vatandaşları hedefleyen bu yeni kampanya, konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlere umut vaat ediyor.

Kredi Sınırlaması ve Yeni Dönem: BDDK'nın getirdiği ikinci konut kredisi sınırlamasına göre, tapusu olan tüketicilerin yeni bir ev almak için çekebileceği kredi miktarı belirli bir oranda düşürülmüştü. Ancak, hükümetin yeni hamlesiyle hiç evi olmayan vatandaşlar için düşük faizli konut kredisi fırsatı doğuyor. Bu adım, yatırımcıyı değil, gerçek ihtiyaç sahiplerini konut sahibi yapma amacını taşıyor.

Orta Vadeli Program ve Düşük Faizli Kredi İmkanı: Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilecek düşük faizli konut kredisi, ilk kez ev alacaklara özel olarak tasarlanmış durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konuda yaptığı açıklamada, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullanarak, ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi.

Başvuru Detayları ve Beklentiler: Henüz netleşmeyen başvuru detaylarına göre, düşük faizli konut kredisi kampanyasının beklentileri arasında 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve %1.20 faiz oranı yer alıyor. Kampanya, dar gelirli vatandaşların konut alımını destekleyerek, sosyal bir adalet anlayışıyla hareket ediyor.

Örnek Hesaplama: Örneğin, 2.000.000 TL için 180 ay vadeli konut kredisini %1.20 faiz oranı ile alırsanız:

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL

İlk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli konut kredisi, hem ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları sevindiriyor hem de konut piyasasına canlılık getiriyor. Kampanyanın detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak ve başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merakla bekleniyor. Bu güzel haberle, ev sahibi olma hayali kuranların umutları yeşeriyor.

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