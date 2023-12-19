1998 2012 arası sigortası olanlar müjde! 50-55 yaş arası erken emeklilik piyangosu bu kez onlara vurdu





Hizmet Akdi ve Yaşlılık Aylığı



Hizmet akdi ile çalışanların emeklilikte uygulanacak kanun hükümleri, sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu arasında bir ayrım yapılarak, kişilerin kazanılmış hakları korunuyor.





Kademele Yaş ve Prim Şartları



EYT'li olmayanlar için emeklilik şartları, işe giriş tarihine göre farklılık gösteriyor. 2008 yılından sonra ilk defa sigortalı olanlar için 5510 sayılı Kanun'un şartları geçerli olmakta ve bu şartlar çerçevesinde kademele yaş ve prim gün sayısı şartları belirleniyor.





5400 Prim Günü Şartı ve İstisnalar



Ayrıca, 5400 prim günü üzerinden emeklilikte bazı istisnalar getirilmiş durumda. Bu durum, 2008 sonrası ilk defa sigortalı olanlar için de geçerli olup, prim gün sayısı her yıl 100'er gün artarak uygulanıyor.