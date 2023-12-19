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1998 2012 arası sigortası olanlar müjde! 50-55 yaş arası erken emeklilik piyangosu bu kez onlara vurdu

1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik hakkı, yaş şartı olmadan uygulanıyor. Bu avantaj, prim günü ve sigortalılık süresi tamamlayan yaklaşık 3 milyon vatandaşa kapıyı açarken, gelecek yıllarda bu rakamın 5 milyona ulaşması bekleniyor. Ancak, 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor ve kısmi emeklilik için kademeli prim sistemi devreye giriyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 14:11 Güncelleme 19 Aralık 2023, 14:11
1998 2012 arası sigortası olanlar müjde! 50-55 yaş arası erken emeklilik piyangosu bu kez onlara vurdu

Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin son dönemde yapılan düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki gelişmeler ve yeni getirilen yaş şartları, emeklilik planları üzerinde büyük etkiler yaratıyor.



EYT Düzenlemesi ve Etkileri

EYT düzenlemesi, 1999 yılı yasasından önce sigorta girişi olan vatandaşlar için yaş şartını kaldırdı. 3 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 milyon EYT'li, bu yeni düzenleme sayesinde emeklilik haklarını elde etti. Prim ve yıl şartını tamamlayanların sayısının ise 5 milyona ulaşması bekleniyor.



Emeklilikte Yeni Yaş Şartları

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanları kapsam dahili ediyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar içinse, emeklilikte kademeli yaş şartları uygulanıyor. Bu yaş şartları, kişinin işe giriş tarihine göre belirleniyor.



Hizmet Akdi ve Yaşlılık Aylığı

Hizmet akdi ile çalışanların emeklilikte uygulanacak kanun hükümleri, sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu arasında bir ayrım yapılarak, kişilerin kazanılmış hakları korunuyor.



Kademele Yaş ve Prim Şartları

EYT'li olmayanlar için emeklilik şartları, işe giriş tarihine göre farklılık gösteriyor. 2008 yılından sonra ilk defa sigortalı olanlar için 5510 sayılı Kanun'un şartları geçerli olmakta ve bu şartlar çerçevesinde kademele yaş ve prim gün sayısı şartları belirleniyor.



5400 Prim Günü Şartı ve İstisnalar

Ayrıca, 5400 prim günü üzerinden emeklilikte bazı istisnalar getirilmiş durumda. Bu durum, 2008 sonrası ilk defa sigortalı olanlar için de geçerli olup, prim gün sayısı her yıl 100'er gün artarak uygulanıyor.

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