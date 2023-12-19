Resmi Gazete’de onaylandı; Restoran, kafe, pastanelerde flaş değişiklik! Artık masaların üzerine konulması zorunlu olacak

Yeni yönetmelikte "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur" ifadeleri yer aldı.