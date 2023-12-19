Resmi Gazete’de onaylandı; Restoran, kafe, pastanelerde flaş değişiklik! Artık masaların üzerine konulması zorunlu olacak

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme hakkında aramalar hız kazandı. Peki, yeni değişiklik ne olacak? İşte merak edilenler...
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme hakkında aramalar hız kazandı. Peki, yeni değişiklik ne olacak? İşte merak edilenler...
Son dakika: "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; işletmeler hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olacak.
1 OCAK'TA BAŞLIYOR
Lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini kapı girişlerine ve masa üstüne koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.
Yeni yönetmelikte "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur" ifadeleri yer aldı.